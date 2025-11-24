北市防災APP挨轟難用...民眾抱怨：看不出災害範圍程度

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今年10月21風神颱風來襲，加上共伴效應，北市文山區發生豪大雨與土石流災情，許多山區住戶被迫撤離，台北市的行動防災APP遭質疑規畫的內容什麼資訊都沒有，根本沒有什麼用處？消防局長莫懷祖坦言，目前APP的資訊都比較靜態，明年就會改版。

北市議員王閔生今天在議會警政衛生部門質詢消防局，表示目前消防局的行動防災APP根本不好用，例如地方發生土石流或積淹水災情時，根本看不出災害發生的實際範圍，僅有一個小小座標，民眾點進去看不出範圍，僅文字標註地址及提醒鄰近住戶，但鄰近範圍多少？根本無法判斷，是否有潛在危險如何逃生？

另外，淹水資訊，APP也僅告知易淹水範圍，根本看不出來淹水的程度，如果要避難，要從哪一條路離開？

王閔生說，這樣的APP資訊相當有限，甚至APP下方還有許多民眾留言評論說「什麼資訊都沒有？」「根本不好用」。

王閔生也舉國家防災防救科技中心提供的資訊為例，國家防災的資訊會透過色塊標示影響範圍，還有積淹水也會用顏色標註淹水程度，王具體要求北市未來的APP應該標註災害範圍、並且用色塊標註災害程度，甚至接下來短期目標也要導入避難場所導航。

以這次文山區景華街土石流為例，應該提供民眾避難需求的導航，王說，不過目前APP僅有列表，只能再從谷歌地圖找避難地點，相當不方便，應該參考日本的防災APP，用街景引導不熟悉路線民眾，可以一步一步走到避難所。

消防局長莫懷祖表示，這個APP明年就會改版，會將APP做調整，目前前置作業也已跟各局處討論，會讓民眾更方便使用。

