百年萬華的起點！盼串連歷史文化 再造新觀光景點

北市萬華富含文化底蘊，華西街除美食外，保有當年日治時期藝伎風化區，今天文化局文資審議中拍板通過為歷史建築，當地認為，首要先將燒毀的建築修復，再以觀光導覽串接起周資歷史文化介紹。

文資委員王惠君表示，當今談到萬華，會以為是龍山寺捷運站為中心擴散，但其實在百年前，是以華西街1到11號這處街區為發展、擴散。

她也說，該區遊廓是日本人及台灣人經營，而主要接客房舍為2到6號則是由日本人經營，因此後續才由國民政府接收變為國有。

王惠君認為，華西街1到11號，周遭也有同為遊廓的青雲閣，以及青山宮、清水巖等歷史文化，市府可以串接，作為萬華地區亮點。

當地青山里長李昭成說，由於華西街2到8號建築才遭受火災，應該要趕快清除，否則會有衛生環境等問題，解決之後，也建議增設介紹中心，擺放街廓的老照片及觀光路線指引。