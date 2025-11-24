議員關切台智光遭解約案敗訴 北市警局：研議上訴

台智光遭解約短付案，一審判台北市警察局敗訴。市議員何孟樺今天關切後續是否將上訴，並建議應再調查有無不法收賄者；警察局長李西河說，收到判決書後，將研議是否提上訴。

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢及答覆。民進黨市議員何孟樺質詢表示，自己去年在議會調查小組就主張台智光案問題為母約規範不完整，讓台智光可以寄生台北市政府，所以要求北市府應處理母約部分，不要讓台智光繼續壟斷，後續才能處理所有子約。

她說，不料北市府現在子約未解成、母約還沒動，甚至還民事敗訴，對市民所有承諾都沒做到。

何孟樺詢問，市警局是否已收到判決書，問題關鍵是北市府解約條文內本就有限定條件，並舉去年4月解約函文引用子約的第15條第1目第9點，「廠商或其人員就協議書有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益之情形」。

她說，此處所謂「就協議書」，指的就是市警局「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」，也就是警察局監視器子約，才能符合發動解約條件，北市府非常清楚敗訴關鍵為何，也清楚契約條文如何寫的，應好好對外說清楚。

何孟樺表示，現在非常清楚，針對「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」履約過程中，若有給付他人不法佣金、回扣等情形，市警局才能發動解約，詢問市警局是否有查到相關違法行為。

李西河答詢表示，尚未收到判決書，目前此案仍在偵查中。

何孟樺追問，市警局現在態度是否就是要上訴，若要的話就需調查此案到底有無人收錢，只要是收了不該收的錢，解約理由即有機會成立，要求市警局應針對此點重新調查，找出收錢者。

李西河說，等收到判決書後，會和台北市法務局、資訊局討論訴訟策略，原則上會思考提起上訴。

何孟樺要求，市警局若不能勝訴，除須支付律師費外，5%年息還要繼續算，到定讞時至少要花費新台幣數百萬元，到時就是市民幫錯誤決策（持續上訴）買單；其次，因備援案已經決標，廠商履約保證金新台幣4000餘萬元已存到專戶，若要等起訴後才啟動，這筆錢一直卡著，若之後廠商要求損失資金成本，也應思考確保其權益。

李西河承諾帶回研議，月底前回覆。