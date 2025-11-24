聽新聞
碧潭吊橋邁向九十歲 見證新店百年風華的古蹟之橋
提起新店的景點，最有名的應該是碧潭。碧潭早在日治時期的西元1927年就在《臺灣日日新報》舉辦的票選活動中，被讀者選為「八景十二勝」之一。
碧潭風景區的知名景點之一，就是碧潭吊橋。不過根據文史新書《碧潭南岸桃花源: 探尋灣潭三大謎題》，這座橋的正式名稱其實是碧橋，從未改名，但是世人可能覺得碧潭吊橋四個字更容易記憶，所以很少使用兩個字的正式名稱碧橋。
兩百公尺長的碧潭吊橋，是由在地人士賴雲發起興建，是日治時期第一座由臺灣人發起、設計與施工的臺灣重要橋樑，也是目前全世界僅存的長跨距鎢鋼球軸承吊橋。從日治時期的西元1937年、昭和12年完工，到西元2025年，吊橋已經邁向九十高齡。
早期的碧潭吊橋不只可以讓人行走，就連車馬也暢行無阻，西元1963年葛樂禮颱風侵襲，造成吊橋嚴重受損，西元1966年第一次大修，此後經過多次修復，現在只供行人專用。
當時政府一度研議要重造碧潭吊橋，甚至改成水泥橋，因此地方人士在西元2013年申請成為古蹟，以讓吊橋永遠存在，新北市政府從善如流，在同年就正式公告碧潭吊橋為市定古蹟，可以永續保存。
