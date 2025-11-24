跨年焰火、大型演唱會保平安 新北3D科技維安網全面監控

跨年、遶境、演唱會等大型活動一年比一年多，如何確保大型聚會安全至關重要。新北市警局創立「全方位3D科技維安網」，整合警用無人機高空巡查、P-CAM與M-Police行動載具回傳第一線即時畫面、穿戴式攝影機蒐證，加上全市近3萬支監視器與後端GIS及大數據分析，讓指揮所迅速掌握從空中到地面的完整資訊鏈，提高現場研判與警力調度速度，確保活動順利。

新北市議會第六審查會於今天前往新北市政府警察局蘆洲分局參訪，聽取「全方位3D科技維安網」專題簡報，實地了解大型活動的安全維護部署。

警局現場模擬「大型活動前進指揮所」的開設流程與設備配置，將現場即時影像回傳至指揮所，完整呈現科技如何協助警方迅速掌握現場情況與進行精準調度。

新北市警局指出，系統整合警用無人機高空巡查、P-CAM與M-Police行動載具回傳第一線即時畫面、穿戴式攝影機蒐證，加上全市近3萬支監視器與後端GIS及大數據分析，使指揮所能掌握從空中到地面的完整資訊鏈，提高現場研判與警力調度速度。

新北警局表示，目前新北建置全國第一支警用無人機隊，包含20架無人機與102名合格隊員，並於今年完成16個分站布建，能在各轄區緊急狀況下迅速升空支援，搭配M-Police行動載具、監視器，形成智能分析與即時影像回傳的科技防護網，使警方在面對大量人潮與突發狀況時更加迅速、精準。