竹林山觀音寺捐224萬資收車 盼更多宮廟、企業響應

竹林山觀音寺今捐贈新北市環保局林口區清潔隊一輛價值約224萬元的7.5噸資源回收車，由副市長劉和然代表受贈。市府感謝寺方秉持慈悲濟世精神，以實際行動支持環境永續；環保局也特別準備66盒蛋糕，祈求觀音媽庇佑市民及清潔隊員作業平安。

環保局指出，這次是林口區民間首次捐贈清潔車輛，也是環保局收到的第16輛民間捐贈車，為第一線清潔工作注入新動能。捐贈儀式由劉和然回贈感謝狀，包括環保局長程大維、民政局秘書陳明進及區長鄭淑敏等人均到場致意。

劉和然表示，竹林山觀音寺長期關懷弱勢、推動公益，這次捐贈資源回收車，象徵宗教與公益行動結合，也展現對地方環境維護的實質支持。他強調清潔隊每日辛勤工作，是維持城市環境品質的核心力量，公私協力更能共同打造宜居生活。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明說，清潔隊無論天候皆堅守崗位，林口幅員廣、清運負荷重，因此捐贈資收車希望能減輕隊員負擔、提升效能，也盼拋磚引玉，鼓勵更多宮廟與社會善心人士加入捐贈行列，共同為城市盡一份心力。

環保局表示，新北目前共有887輛垃圾車與1272輛資收車投入服務，市府今年含中央補助編列約3.1億元購置113輛清潔車與機具，但仍有約12.74%車輛屆滿汰換年限、急需更新。寺方捐贈不僅補充能量，也加速汰舊換新，有助提升環境維護效率。

此外，新北市長侯友宜今年10月宣布，將自115年起4年內增補227名清潔隊員，並增購88輛清潔車輛，總經費逾5億元，全面提升清運效能、減輕隊員工作負荷。環保局也於115年度編列4.7億元預算，預計汰換及新購多款清潔車與機具，持續強化環境服務品質。