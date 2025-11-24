快訊

竹林山觀音寺捐224萬資收車 盼更多宮廟、企業響應

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
竹林山觀音寺捐贈新北市環保局林口區清潔隊1輛價值約新臺幣224萬元的7.5噸資源回收車。圖／新北市環保局提供
竹林山觀音寺捐贈新北市環保局林口區清潔隊1輛價值約新臺幣224萬元的7.5噸資源回收車。圖／新北市環保局提供

竹林山觀音寺今捐贈新北市環保局林口區清潔隊一輛價值約224萬元的7.5噸資源回收車，由副市長劉和然代表受贈。市府感謝寺方秉持慈悲濟世精神，以實際行動支持環境永續；環保局也特別準備66盒蛋糕，祈求觀音媽庇佑市民及清潔隊員作業平安。

環保局指出，這次是林口區民間首次捐贈清潔車輛，也是環保局收到的第16輛民間捐贈車，為第一線清潔工作注入新動能。捐贈儀式由劉和然回贈感謝狀，包括環保局長程大維、民政局秘書陳明進及區長鄭淑敏等人均到場致意。

劉和然表示，竹林山觀音寺長期關懷弱勢、推動公益，這次捐贈資源回收車，象徵宗教與公益行動結合，也展現對地方環境維護的實質支持。他強調清潔隊每日辛勤工作，是維持城市環境品質的核心力量，公私協力更能共同打造宜居生活。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明說，清潔隊無論天候皆堅守崗位，林口幅員廣、清運負荷重，因此捐贈資收車希望能減輕隊員負擔、提升效能，也盼拋磚引玉，鼓勵更多宮廟與社會善心人士加入捐贈行列，共同為城市盡一份心力。

環保局表示，新北目前共有887輛垃圾車與1272輛資收車投入服務，市府今年含中央補助編列約3.1億元購置113輛清潔車與機具，但仍有約12.74%車輛屆滿汰換年限、急需更新。寺方捐贈不僅補充能量，也加速汰舊換新，有助提升環境維護效率。

此外，新北市長侯友宜今年10月宣布，將自115年起4年內增補227名清潔隊員，並增購88輛清潔車輛，總經費逾5億元，全面提升清運效能、減輕隊員工作負荷。環保局也於115年度編列4.7億元預算，預計汰換及新購多款清潔車與機具，持續強化環境服務品質。

環保局強調，市府訂有「新北市政府環保局接受民間單位捐贈清潔車輛原則」，歡迎企業、社團與宮廟踴躍參與。環保局承諾妥善運用與維護捐贈車輛，攜手社會各界打造更乾淨的城市。

新北市政府感謝竹林山觀音寺捐贈資源回收車，守護大家的工作安全。圖／新北市環保局提供
新北市政府感謝竹林山觀音寺捐贈資源回收車,守護大家的工作安全。圖／新北市環保局提供
竹林山觀音寺董事長蔡煌明（左一）、新北市副市長劉和然（左二）及信眾進廟參拜。圖／新北市環保局提供
竹林山觀音寺董事長蔡煌明(左一)、新北市副市長劉和然(左二)及信眾進廟參拜。圖／新北市環保局提供
竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，清潔隊員每日辛勞付出維護市容整潔，捐贈此輛資源回收車，期望能略盡棉薄之力，為環境保護與地方發展貢獻心力。圖／新北市環保局提供
竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示,清潔隊員每日辛勞付出維護市容整潔,捐贈此輛資源回收車,期望能略盡棉薄之力,為環境保護與地方發展貢獻心力。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然（右三）代表市府致贈香油錢。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然(右三)代表市府致贈香油錢。圖／新北市環保局提供
與會貴賓大合照。圖／新北市環保局提供
與會貴賓大合照。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然（左）贈予竹林山觀音寺董事長蔡煌明感謝狀。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然(左)贈予竹林山觀音寺董事長蔡煌明感謝狀。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然（右）接受竹林山觀音寺董事長蔡煌明捐贈資源回收車。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然(右)接受竹林山觀音寺董事長蔡煌明捐贈資源回收車。圖／新北市環保局提供

