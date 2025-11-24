小雪時節種大菜 臺北客家農場多元場域周末活動

在臺北市政府客家事務委員會指導下，由財團法人台北市客家文化基金會營運的臺北市客家文化主題公園戶外「臺北客家農場」，精心規劃多元戶外教育空間，22日在不同場域同步舉辦三項活動，吸引眾多市民親子踴躍參與。

活動內容包括：「2025客家農遊會」，近百組親子輪流體驗種植大菜及參與市集遊戲；同時響應為期兩天的「OPEN HOUSE TAIPEI」打開台北活動，啟用城堡意象空間內的Pizza窯，邀請60組親子現地取材製作料理。此外，長期認養農場園圃的義工團隊也舉辦例行「農活時節日」活動，現場指導親子採摘野菜、香草，並親手製作奶酪及蛋糕等美食。北市客基會積極運用園區多元場域及多樣活動形式，讓民眾深入認識客家文化、學習環境教育，同時推動田園城市政策。

臺北市政府客家事務委員會主任委員暨台北市客家文化基金會執行長吳文德表示：「稻田收成後，勤奮的客家人會善用地力，在冬季種植芥菜，並於農曆新年前收成，這道『長年菜』成為家人團聚年夜飯時不可或缺的佳餚。由於芥菜生長期短且產量豐富，吃不完的部分會透過日曬、鹽醃等方式保存，製作成鹹菜（酸菜）、覆菜（福菜）、鹹菜乾（梅干菜）等食材，展現客家料理的獨特風味，也體現珍惜食物的精神。本次種植芥菜活動，結合中正永續生活節及淨零小屋等社群合作，期望讓更多人認識客家文化，並落實環境教育。」

臺北客家農場榮獲114年度田園城市競賽公家機關組「社會公益獎」，肯定農場長期以來將活動收成及收益捐贈予公益團體的用心與努力。自創立以來，農場持續將自產的新鮮蔬果、白米等農產品贈送給社福單位，近年更推動「品菜小旅行」活動，邀請遊客參與植物解說與田間DIY體驗，並鼓勵參與者自由捐款支持社福團體。雖然這樣的做法會減少客基會自身收入，但能夠讓田間的豐收轉化為對社會多元需求的支持，這份意義更加深遠。

在本次種植大菜的活動中，農場義工帶領親子體驗鬆土、施肥、定植及澆水等農事，每個參與單位也以新臺幣200元以上的捐款，支持所關注的社福團體。未來在芥菜栽培與加工等系列活動中，農場也將持續秉持這份信念，結合公益與教育，持續發揮支持弱勢團體的力量。

這次市集特別邀請臺北市中正社區大學及多個淨零小屋社群共同參與，以「淨零永續」為核心，結合各自場域特色，攜手推動環境教育與社區參與。各單位根據自身經驗，提出因地制宜的永續生活對策，展現多元合作的社區力量。

活動現場規劃逾十項DIY體驗，包括柑橘柚香噴霧、文青布書籤、玻璃切割與生態瓶製作、小家電修繕、寶特瓶省水盆器等。這些項目皆巧妙運用日常生活常見的廢棄物，賦予其新生命，不僅實用兼具時尚感，更鼓勵參與者親手創作，提升資源再利用意識。

透過親身參與DIY活動，民眾不僅獲得獨一無二的手作紀念品，更在實作過程中深化對淨零永續理念的認識。此次市集以寓教於樂的方式，啟發大眾從日常生活實踐環保，強化社區永續發展的共同目標。

以惜物精神發揮農場資源，展現田間多元應用與學習價值。於「OPEN HOUSE TAIPEI」活動中，現場特別運用高溫Pizza窯，將田間新鮮採摘的香草結合餅皮麵糰及乳酪，製作出香氣四溢的美食。孩子們不僅從牆上的陶版畫中了解公園的在地歷史，還親自撿拾地上的樹枝作為燃料，進一步增進對客家公園的認識與想像力。在公園另一側，農場義工引領市民認識並採集各式田間野菜、花果，同時分享自家獨特的甜點製作技巧，讓參與者以簡單步驟完成獨一無二的農場奶酪。