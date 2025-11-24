文資審議拍板逆轉 日本大正風 「艋舺遊廓」將再現

台北市貴陽街二段與華西街的門廊，有兩側遭鐵皮小吃店占據的紅磚建築，包藏在內的竟是1917年興建的「艋舺遊廓」建築群，今天赴文資會議審查，經過討論過後投票，皆通過列為歷史建築，也保住了原先可能一側留、一側不留狀況。

該建築坐落在華西街1、3、5、7、9、11號，以及對面的 2、4、6、8 號，正是建於1917年日本大正時代的「遊廓」，亦即藝伎風化區。雖然單數號為私有地，但部分占據到國有地需要限期拆屋還地，因此依文資法規定辦理文資價值潛力審查。

然而，今年5月23日，雙數號建築遭到祝融之災，文資審查小組會勘時，多數文資委員初步認為不具有文資價值。至於原先為西式洋樓咖啡店的食堂、酒樓的單數號建築，建築立面採四柱三窗比例，一樓圓拱騎樓有磚造托斯坎柱式圓柱，具有保存價值。

今天文資審議上分別針對單、雙數號建築審議文資價值。文資委員王惠君說明，其實2到6號建築才是當時遊廓主要營業區域，為了要吸引客人上門，建築設計會採用最時髦且融合西式建築的風格。所以如果僅有單數號具文資身分，會使整個街區氛圍有差異，期盼兩側都能得以保存。

文資委員李乾朗也說，2到8號雖然遭到燒毀，但後方原有街屋的磚牆圓柱、磚拱和部分原有土埆牆尚留存，建議可做局部復原，同樣也保存原有大弧拱與西式柱，若同時列為文資身分，屆時街區的包圍感會比較強烈。

會議討論過程中，也由於擔心投票後會造成一側列為文資、一側沒有認列的狀況，為此，文資委員也提到若發生此情形，會再以聚落建築群的提案送審。所幸，13位委員出席投票，單數號列為歷史建築有13人同意、0人不同意。雙數號歷史建築則是8人同意、5人不同意，兩側皆具有文資身分。

不過，由於該街區兩側一樓皆有店面小吃等攤商進駐，也有部分鐵皮加蓋，文化局文化資產科長林舒華說明，單側號屬於私人土地，如果提報文資修復及再利用計畫時，屆時就會依法要求商家拆除；如果沒有提出計畫，雖然無法拆除，但商家就要依管理維護計畫作業。