大陳社區公辦都更預計湧萬戶 地方憂永平國小在地人念不到

新北市永和區大陳社區公辦都更持續推進，全數完工後預計湧入近萬戶。新北市議員連斐璠指出，這波龐大人口移入將使周邊學校承受前所未有壓力，永平國小首當其衝，該校除在地永和人，還有中和4里部分鄰納入學區，新北教育局勢必要提早因應，保障永和在地學童，再視量能考量讓中和學生跨區。

目前永平國小除周邊永和各里外，中和區福祥里、福美里、佳和里（7－29鄰）、瓦磘里（1－15、17－20、23－26、28－29鄰）都是永平國小自由學區。

連斐璠表示，永平國小因距離近、步行可達、家長評價高，長期成為跨區首選，現在約有3分之1學生來自中和，若等近一萬戶都更人口進來「永平國小怎麼撐？」，若不提前預備，只會造成永和在地人進不去。

連斐璠說，跨區就學並非不能討論，但前提應是永和學生優先，否則人口大量湧入後，永和在地學生可能反遭排擠，破壞長期穩定的學區秩序。

連斐璠說，市府是根據人口數量分配預算，永和預算就這些，卻要承受來自其他區的學生跨區就學帶來的交通壓力，對永和人不公平，且目前還有部分中和鄰里有意加入自由學區，市府要提早因應。

新北市教育局指出，目前永平國小近五年均未額滿，學區學生皆能順利入學，仍具有學區容納量能，中原里第1鄰及第20鄰曾於114學年度學區調整會議中建議加入永平國小自由學區，但未獲全體共識，故維持原屬學區；115學年度若有調整需求，將依規定由里長召集相關單位協調。

面對大陳都更將引入不少人口，教育局指出，教育局持續掌握大陳都更後的人口變化，並依照學區畫分原則滾動檢視學校容量、周邊校際平衡及必要調整措施，確保永和在地學童皆能就近入學。

近年中和學生跨區永和人數龐大，永和、福和國中同樣因為自由學區吸引大量中和人跨區就讀，新北教育局說，114學年度受龍年效應學生數增加，福和國中暫增2班、永和國中增3班，屬短期人口波動；福和國中懿德樓拆除期間，部分教學與辦公空間需暫時調整，導致導師辦公室較為緊縮。

教育局已請兩校檢視教室、專科教室及公共空間使用情形，透過彈性調整教室配置、分流備課空間、優化教師辦公動線，先行改善壓力最大的時段與場域。

在中期空間改善部分，教育局將與學校共同評估後續空間改善方案，包含空間局部優化、改善動線及備課空間多元共用調整等可行性，持續提升教師辦公環境與學生學習品質，讓學校在短期增班壓力下仍能維持良好的教學運作。