聽新聞
0:00 / 0:00
北投皇池溫泉遭爆違建拆除又偷蓋無人管？ 建管處：令業者限期拆除
北投知名溫泉業者皇池溫泉會館遭爆料建築物違建多年，今年被市府要求拆除後，表面上配合，後續結案卻又再度重蓋，檢舉人更指出業者與建管處關係很好，質疑市府多年來包庇縱容。建管處表示，皇池在未申請情況下擅自復建，已要求限期改善，否則將依法強制拆除。
皇池遭「鏡周刊」爆料，3座會館中有2座違建，甚至疑背後有勢力，多年來被檢舉，市府都束手無策，直到今年檢調單位接獲檢舉，約談都發局官員後，市府才要求皇池拆除，不料才剛結案皇池又打算把違建蓋回，甚至還在向市府申請發展成為溫泉旅管，質疑市府包庇縱容。
建管處表示，皇池違建於今年9月自行拆除後，卻在未申請情況下擅自復建，已於10月再次查報在案，並啟動拆除程序，現已明確要求其限期拆除，若未改善將依法強制拆除。
建管處表示，皇池餐廳開發案仍在申請建照階段，因涉及水土保持與山坡地開發等審查，已要求業者提供相關文件，並嚴格把關，若未合於規定，就不會發建照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言