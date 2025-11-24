永和大陳公辦都更推進 單元6今動工、2030年完工

全台規模最大、產權最複雜的新北市永和大陳社區公辦都更案，單元6今天動工，新北市長侯友宜今天出席動工典禮強調，全案預計2030年完工，目前單元2已完工入住，單元3施工中，單元7今年10月大會通過後預計明年動工，單元5審議中，而單元1與單元4也進入公展階段，未來全數完工後，大陳社區將煥然一新，不管是圖書館、公托、日照中心以及市場、集會場所、社宅都會在這個地方，讓民眾安居帶動地方發展。

新北市都更處指出，更新單元6面積約1.1公頃，範圍內有173戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題長期困擾居民。

市府2021年完成招商，由漢皇建設擔任實施者，建商更在在地設置駐點中心，深入身去逐一與社區住戶溝通，逐步凝聚住戶共識，最終以2年時間完成審議核定並全數順利點交，侯友宜也在典禮中讚嘆執行力與地主的配合，是展現公私協力的效率與成果。

新北市都更處說，本案建築規畫以環境永續與公共利益為核心，以黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規畫綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅將確保工程如期如質，預計於119年底讓住戶入住新居。

新北市城鄉局指出，目前大陳社區公辦都更共分為7個單元，目前單元2已入住，單元3施工中預計2028年底完工，單元7已審議通過預計2026年1月核定。

此外單元5目前正在審議中，單元1的事業部分公開展覽至今年11月14日後將進入審議程序，單元4也公開展覽至11月26日後進入審議程序。

都更處指出，依照規畫設計，單元1共1444戶、單元2共703戶、單元3共1169戶、單元4共1644戶、單元5共1493戶、單元6共1282戶、單元7共1515戶，7個單元共計約9250戶。

都更處說，未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。