聽新聞
0:00 / 0:00

刑警轉行政需降級 北市允檢討

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導

北市刑大有10序列小隊長想延後退休欲調行政警，被要求降級才能重算積分至65歲，此規定北市警獨有。警局允諾後續會檢討整體升遷機制。另，詐騙手法日新月異增加辦案難度，民代建議應調整制度面，給予更有感的破案獎金及獎勵。

有基層刑警向議員耿葳陳情，因家庭等因素，59歲想延後退休改調行政警，今年中提出申請，盼續留刑大服務，卻遭到警局退回，表示需降級為11序列警員。議員發現，這限制竟是北市警局才有的規定。

耿葳認為，員警想延長服務，才知無端遭受不平等對待，刑事小隊長居然無法平調同序列行政警察的警務佐。對此北市警局回應，此規定是基於警員升職權益及衡平性等，後續會對警員及刑事小隊長等職務人員整體升遷檢討研議。

至於近年詐騙猖獗，手法日新月異，議員李明賢說，民間檢舉獎金最高可達1000萬，打詐第一線員警也應比照調升。北市警表示，獎勵部分最高可記2大功，獎金今年10月已調整最高可拿600萬。

北市受理詐騙案，2023年4026件受騙金額12億、2024年1萬639件金額76億、今年截至9月1萬4821件受騙金額131億，逾7成民眾接過詐騙電話，投資詐騙最常見。

基層員警說，詐欺案逐年增多，手法愈來愈複雜，若要擴大追查上游，偵辦到破案至少耗費半年，李明賢認為，員警查獲酒駕可獲1至3支嘉獎，打詐也是重點任務，應給更優渥獎勵。警察局長李西河指出，破獲毒詐案獎勵都是從優，會依程度最高給2大功，今年單一案件最高獎金約14.5萬元。

北市 警察 詐騙

延伸閱讀

蘭州國中疑為蓋風雨球場斷頭整排校樹 北市允釐清

詐騙案狂飆！警民獎金差近70倍 基層曝破案耗時、寧抓酒駕

國民黨小雞提名策略 戴錫欽曝1慣例…下周與新人碰面

北市藍白如何合？ 戴錫欽：尊重白的議員提名策略 但藍要單獨過半

相關新聞

新北遊龍天橋拆除留鋼構再利用 專家、議員意見兩極

新北市板橋府中遊龍天橋近期拆除，但市府臨時變更設計，決定保留部分鋼構，改造為遮陽設施，工程費460萬元、預計12月18日...

新北餘土管理不比照桃園 工務局：未列起造人處分對象

桃園市推動「土石方管理條例」，前案雖於 2019 年獲行政院核定，但因涉及個資與營業秘密疑慮遲未公告，目前已重新送議會審...

星期評論／蘇澳治水經費 不該成政治籌碼

一場蘇澳水患淹出民怨，說好的「蘇澳溪分洪工程」一拖15年引發議論，中央遲未核定修改計畫，使得工程無法發包。行政院長卓榮泰...

侯友宜任內最後行動治理 4議題受關注

新北市長侯友宜任內最後一次行動治理預計在定期會後、明年1月初登場，侯循例到新北29區與地方里長溝通，聽取建議並解決問題。...

觀察站／解決民瘼 侯友宜能否大膽決策？

過去鄰里長爭取地方建設需求，多仰賴議員轉達市府，一來一往曠日廢時。新北市長侯友宜任內推行動治理座談，直接與里長面對面溝通...

板橋遊龍天橋 轉型遮陽設施

新北板橋府中遊龍天橋近期拆除，評估當地有遮陽需求，市府保留部分鋼結構，轉型為遮陽設施與街道家具。養工處表示，多數天橋為鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。