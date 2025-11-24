刑警轉行政需降級 北市允檢討

北市刑大有10序列小隊長想延後退休欲調行政警，被要求降級才能重算積分至65歲，此規定北市警獨有。警局允諾後續會檢討整體升遷機制。另，詐騙手法日新月異增加辦案難度，民代建議應調整制度面，給予更有感的破案獎金及獎勵。

有基層刑警向議員耿葳陳情，因家庭等因素，59歲想延後退休改調行政警，今年中提出申請，盼續留刑大服務，卻遭到警局退回，表示需降級為11序列警員。議員發現，這限制竟是北市警局才有的規定。

耿葳認為，員警想延長服務，才知無端遭受不平等對待，刑事小隊長居然無法平調同序列行政警察的警務佐。對此北市警局回應，此規定是基於警員升職權益及衡平性等，後續會對警員及刑事小隊長等職務人員整體升遷檢討研議。

至於近年詐騙猖獗，手法日新月異，議員李明賢說，民間檢舉獎金最高可達1000萬，打詐第一線員警也應比照調升。北市警表示，獎勵部分最高可記2大功，獎金今年10月已調整最高可拿600萬。

北市受理詐騙案，2023年4026件受騙金額12億、2024年1萬639件金額76億、今年截至9月1萬4821件受騙金額131億，逾7成民眾接過詐騙電話，投資詐騙最常見。

基層員警說，詐欺案逐年增多，手法愈來愈複雜，若要擴大追查上游，偵辦到破案至少耗費半年，李明賢認為，員警查獲酒駕可獲1至3支嘉獎，打詐也是重點任務，應給更優渥獎勵。警察局長李西河指出，破獲毒詐案獎勵都是從優，會依程度最高給2大功，今年單一案件最高獎金約14.5萬元。