板橋遊龍天橋 轉型遮陽設施

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市板橋府中遊龍天橋近期拆除，但市府臨時變更設計，決定保留部分鋼構，改造為遮陽設施。記者張策／攝影
新北市板橋府中遊龍天橋近期拆除，但市府臨時變更設計，決定保留部分鋼構，改造為遮陽設施。記者張策／攝影

新北板橋府中遊龍天橋近期拆除，評估當地有遮陽需求，市府保留部分鋼結構，轉型為遮陽設施與街道家具。養工處表示，多數天橋為鋼筋混凝土，府中遊龍天橋屬少見鋼構形式，保留部分橋墩與鋼梁再造為休憩空間，預計12月18日完工。

民眾說，保留下來的鋼構有裝置藝術效果，也有紀念意義。景觀專家說，材料獲得第二次生命是對環境最好方式，也是城市進步指標。

養工處長鄭立輝說，府中商圈往來行人多，等待紅燈時需要遮陽空間，決定就地保留部分結構，增設骨架並加裝帆布，兼具機能與循環再利用，工程花費460萬。

景觀專家許晉誌肯定市府做法，他說，人本導向是趨勢，包含拆除天橋、地下道、擴增無障礙空間等，行人可在路面直接通行、停等、休憩，是國際都市設計主流。把舊天橋結構轉化為可用的街道家具或公共藝術，是進步城市的做法。

新北議員周勝考直言，既然市府已決定拆除，就不應再刻意留下結構，當初興建花錢，現在拆掉又留一塊在那，根本是浪費、也沒意義。天橋並非古蹟，留下的鋼構反而占空間，「既然不需要就拆乾淨」。

議員黃淑君指出，遊龍天橋拆除後留下的鋼構區域，本質上仍是人行空間一部分，當地空間不大，若放置固定結構恐影響通行與等待動線。

當地居民對新設施多持正面看法。住附近的王小姐認為，保留下來的鋼構有裝置藝術效果，也有實用性。板橋居民張先生則說，鋼構再利用比全拆更新有意義，「留下一些紀念也好，還能遮陽，發揮剩餘價值。」

