觀察站／解決民瘼 侯友宜能否大膽決策？

過去鄰里長爭取地方建設需求，多仰賴議員轉達市府，一來一往曠日廢時。新北市長侯友宜任內推行動治理座談，直接與里長面對面溝通，強化專注市政形象，獲里長肯定。隨著規模逐年擴大、儀式化與閉門會議發展，難免被人詬病成為一場「大拜拜」。如何在最後一年把民眾關注問題徹底提出解方，各界都在看。

侯友宜上任後，2019年展開行動治理座談會，邀里長對地方建設提建議，展現其「接地氣」作風，侯見到里長時，總能親切地喊出姓名、綽號，還有里長關心的案件，博感情效果很入心。

侯上任後不久，即進入百年大疫期，為確保行動治理不中斷，許久沒有更新視訊設備的公所也全面大翻新，就是要讓鄰里建議，能直接由侯本人掌握；2022年侯競選連任時，對手一度笑他「市長當里長來做」，但連任成績讓這說法不攻自破。

直接面對民意，難免會擦出火花，曾有里長在行動治理場合不客氣地開嗆，讓市府難看，後來原本全程開放的行動治理座談會，改為只開放前段致詞，成了閉門會議，媒體不得其門而入。

且為確保會議效率，會由各區長事先蒐集里長意見，不少人認為這就是「摸頭」，也讓部分里長在會議上反而不敢發聲，已非直接面對民意。

不同於藍營傳統政治人物，侯友宜的優勢是「接地氣」，且建設不分藍綠，如何在最後一年回到初衷，面對問題、解決問題，攸關民眾權益的案件大膽決策，才能真正為自己留下歷史定位。