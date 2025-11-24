聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜任內最後行動治理 4議題受關注

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（左二）今年3月在坪林區的行動治理座談。本報資料照片
新北市長侯友宜（左二）今年3月在坪林區的行動治理座談。本報資料照片

新北市長侯友宜任內最後一次行動治理預計在定期會後、明年1月初登場，侯循例到新北29區與地方里長溝通，聽取建議並解決問題。侯行動治理最終回受矚目，市府人員透露「會擴大舉辦」，副市長劉和然也可能每一場都陪。地方關注新北市立殯儀館、板橋醫療園區、三重果菜市場和蘆洲南北側開發案進度，民代要求侯市府需列出進度表。

回顧2018年12月25日侯上任初期，原透過地方行程空檔邀集里長對談，發現里長們「帶來的問題多如牛毛」，即要求民政局專門舉辦里長行動治理座談會，深入29區與里長面對面，聽取地方心聲。

新北市副祕書長柯慶忠表示，市長與里長對談過程，發現很多問題涉及各局處，無法光靠市長一人來回答，後續局處首長也加入座談，並發展出由區長事先蒐集里長意見、辦理會勘，再由市長現場裁示，並有後續列管追蹤制度化作法。

里長反映意見多元，從路平、燈亮、水溝通，到攸關地方重大發展建設都有，民政局統計2019年至今累計提案超過3000件，光板橋區就有近600件提案，執行率各區平均逾9成。

侯友宜日前預告任內最後一次行動治理在明年1月開跑，民政局長林耀長指出，正規畫排程，各區都動起來，區長已展開意見蒐集。

新北市29區里長聯誼會總會長、永和區保安里長許承煬直言，過去里長要直接與局處首長接觸機會不大，透過行動治理能與市長面對面談論里民最關心的需求，互動更直接，也能盡快解決問題。

議員劉美芳說，板橋醫療園區BOT案將是焦點，侯最後任期內，必須看到「發包啟動、動工前置」具體承諾，才能回應板橋居民對醫療資源長期不足的期待。板橋市立殯儀館優化或遷建議題也受關注，市府宣布採優化現有設施為主要方向，板橋區人口密集、公共配套設施壓力大，必須「聽得見民意、看得見設計」，里長與社區須被納入溝通流程，避免規畫黑箱。

議員黃淑君指出，板橋殯儀館、板橋醫療園區與新北小巨蛋是地方關注焦點，進度必須明確交代，不可因最後一年就放任不管。

議員顏蔚慈則說，果菜公司是否原地重建、蘆洲南北側開發案等，如果市府認為這些案子須留待下一任市長處理，要在行動治理表明態度，不能讓民眾繼續猜測。

侯友宜 新北

延伸閱讀

觀察站／侯友宜行動治理創先例 最後一年如何解決民瘼 各界都在看

侯友宜任內最後行動治理將開跑 地方促關鍵議題要有明確進度

五股興珍公托創零離職紀錄 居托老師用生活教育感動家長

新北藍白合影響藍議員席次？ 侯友宜：合作要有共同理念

相關新聞

板橋遊龍天橋 轉型遮陽設施

新北板橋府中遊龍天橋近期拆除，評估當地有遮陽需求，市府保留部分鋼結構，轉型為遮陽設施與街道家具。養工處表示，多數天橋為鋼...

侯友宜任內最後行動治理 4議題受關注

新北市長侯友宜任內最後一次行動治理預計在定期會後、明年1月初登場，侯循例到新北29區與地方里長溝通，聽取建議並解決問題。...

觀察站／解決民瘼 侯友宜能否大膽決策？

過去鄰里長爭取地方建設需求，多仰賴議員轉達市府，一來一往曠日廢時。新北市長侯友宜任內推行動治理座談，直接與里長面對面溝通...

刑警轉行政需降級 北市允檢討

北市刑大有10序列小隊長想延後退休欲調行政警，被要求降級才能重算積分至65歲，此規定北市警獨有。警局允諾後續會檢討整體升...

新北餘土管理不比照桃園 工務局：未列起造人處分對象

桃園市推動「土石方管理條例」，前案雖於 2019 年獲行政院核定，但因涉及個資與營業秘密疑慮遲未公告，目前已重新送議會審...

新北遊龍天橋拆除留鋼構再利用 專家、議員意見兩極

新北市板橋府中遊龍天橋近期拆除，但市府臨時變更設計，決定保留部分鋼構，改造為遮陽設施，工程費460萬元、預計12月18日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。