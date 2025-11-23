快訊

新北餘土管理不比照桃園 工務局：未列起造人處分對象

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市營建剩餘土石方管理自治條例明確訂定土資場的設置規模、啟用營運等相關程序。圖／新北市工務局提供
新北市營建剩餘土石方管理自治條例明確訂定土資場的設置規模、啟用營運等相關程序。圖／新北市工務局提供

桃園市推動「土石方管理條例」，前案雖於 2019 年獲行政院核定，但因涉及個資與營業秘密疑慮遲未公告，目前已重新送議會審查，並新增起造人須依「廢清法」負連帶處罰，引發外界關注新北是否比照。

對此，新北市工務局回應，「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」已在上月底完成議會三讀通過，其中並未將起造人列為處分對象。

新北市議會今年10月24日三讀通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，內容涵蓋土石方的產出、運送、查核，以及土資場的申請、審查、啟用與處理程序，共計6章28條，是目前新北管理廢土流向的主要法源。條例明定全市約2000輛餘土車輛須強制裝設即時追蹤系統（GPS），未正常運作可處2至10萬元罰鍰，並得按次開罰，屢罰不聽者可依建築法勒令停工。

工務局長馮兆麟表示，現行要點無法全面涵蓋土資場管理細節，也欠缺裁罰依據，自治條例能有效補強規範不足，提高管理效率。新北目前共有18處土石方資源堆置處理場。

工務局表示，中央國土署已規畫自115年1月1日起，全國統一實施電子聯單與GPS管制制度，新北也將同步配合執行。

工務局強調，新北在此次自治條例中，已明確增設GPS管制與相關罰則，相關規範早於桃園制定，並能加強對餘土流向的監督與管理。

