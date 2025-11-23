快訊

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

耶誕麵包融入台北意象奪總冠軍 蔣萬安讚熱愛家鄉

中央社／ 台北23日電

從選手轉當總教練的陳詩絜，率台灣隊奪下世界盃耶誕麵包大賽總冠軍。台北市長蔣萬安近日前往拜訪，今天臉書貼文盛譽世界第一的滋味不簡單，又熱愛家鄉，將台北城市融入包裝。

2025世界盃耶誕麵包大賽（Panettone WorldChampionship）10月中旬在義大利舉行，台灣隊由陳詩絜領軍，率賴怡君、蔡約群和楊世均等3名主廚參賽，他們以嚴謹的標準作業程序、團隊分工和近300小時團練，奪下世界盃耶誕麵包大賽總冠軍。

蔣萬安臉書貼文首句就陳述，「世界冠軍聖誕麵包在台灣！」為此，他前幾天特地趁著空檔前往松山區，拜訪摘下世界冠軍的台灣隊。

他並說，「世界第一的滋味真的不簡單！」麵包的口感鬆軟又細膩，就像是在吃蛋糕；選用台灣在地水果創新詮釋聖誕麵包（Panettone），在經典的口味中融入「家的味道」，讓他忍不住一口接一口。

蔣萬安還說，3名師傅的團隊不只手藝了得，還有一顆熱愛家鄉的心，將台北的城市意象設計成耶誕麵包的包裝盒、簡介立體書和明信片，讓評審和各國選手對台灣和台北留下深刻的印象。

蔣萬安說，謝謝這個團隊讓中華民國的國旗在國際賽場上飄揚、讓世界看見台灣的實力，允諾台北市也會繼續支持優秀的職人精神，為台灣之光、台北驕傲撐起國際交流的橋梁和舞台。

麵包 蔣萬安 團隊

