新北遊龍天橋拆除留鋼構再利用 專家、議員意見兩極
新北市板橋府中遊龍天橋近期拆除，但市府臨時變更設計，決定保留部分鋼構，改造為遮陽設施，工程費460萬元、預計12月18日完工。市府強調，遊龍天橋為少見的鋼結構，具再利用價值；不過此舉也在地方引發不同評價。
養工處長鄭立輝表示，多數天橋為鋼筋混凝土，只能拆除報廢；府中遊龍因為是鋼構，結構完整且仍足夠強度，評估當地行人等待紅綠燈時確實需要遮陽空間，因此決定就地保留，增設骨架並加裝帆布，兼具機能與循環再利用。
景觀專家許晉誌肯定市府方向，指出國內城市正逐步邁向「人本導向」，包含拆除天橋、地下道、擴增無障礙空間等。以行人可在路面直接通行、停等、休憩為目標，是國際都市設計趨勢。他認為，把舊天橋結構轉化為可用的街道家具或公共藝術，是進步城市才會採用的做法，「新北在人本空間的操作，其實算滿前瞻的」。
許晉誌也說明，不同材質的天橋需採不同的循環策略，如鋼構較易改建；若是混凝土，像三重新行政園區的舊牌樓便曾以「就地碎化」方式再利用，化作座椅材料或鋪面底層，兼顧環保與設計。他強調，再利用雖然需要更多工序與成本，但「如果能讓材料在城市裡得到第二次生命，就是城市進步的重要指標」。
但新北市議員周勝考直言，既然市府已決定拆除，就不應再刻意留下結構，「當初興建花錢，現在拆掉又留一塊在那，根本是浪費、也沒有意義」。他認為天橋並非古蹟，現在留下的鋼構反而占空間、無實質用途，「既然不需要，就應該拆到乾淨」。
議員黃淑君則指出，板橋遊龍天橋拆除後所留下的鋼構區域，本質上仍是人行空間的一部分，空間並不大，若放置固定結構恐影響通行與等待動線。她指出，公共藝術當然有其價值，但目前養工處說明的功能主要是「遮陽」，並非具體的藝術呈現，若市民無法一眼理解設計理念，就容易流於形式，「看起來像留了點東西，但意義不明」。她呼籲市府在再利用空間時，應更清楚思考使用需求與人行動線，而不是留下讓人看不懂、用不順的設施。
