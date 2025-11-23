新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴11/29隆重登場

照片取自新北市政府

「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日於板橋車站站前廣場熱鬧登場！為讓市民能攜帶毛寶貝一同參與新北歡樂耶誕城盛會，新北市政府動保處自11月17日起，特別於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，歡迎民眾提前帶毛寶貝體驗，一同感受節慶的溫馨與喜悅。

為推廣「寵物樂遊」，台灣兒童遊戲設備發展協會及富幼企業有限公司特別免費提供設置最受毛寶貝喜愛的10項寵物遊具，於新北歡樂耶誕城開城至結束期間展示登場。包括寵物蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆及鑽桶等，每一項都能讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進親子互動。「蹺蹺板」可培養寵物平衡感與膽量、「咬繩」是最受犬隻歡迎的釋放壓力玩具、「跳杆」與「平衡木」則能促進肢體協調，而「鑽圈」、「鑽桶」更是小型犬最愛的探索設施。透過多樣化的遊具，讓毛寶貝在遊戲中運動放電、飼主也能一同享受陪伴樂趣。

台灣兒童遊戲設備發展協會曾建友理事長表示，會員可以說拿出所有壓箱寶支持活動，絕對可讓家中毛寶貝盡情展現活力及健康，幸福一整年。另外，動保處今年全國首創「寵物旅遊路線」票選活動，將於當天將公布「最受歡迎寵物旅遊路線」冠軍，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10組幸運飼主與毛寶貝免費參與實際體驗 。此外，更將舉辦全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，邀請國立台灣師範大學教授葉樹涵領軍60人管樂團及聲樂家陳譽晨，帶來多首與動物及耶誕節相關的經典樂曲，現場溫馨氛圍洋溢，讓飼主與毛寶貝在音樂中共享幸福耶誕時光。

新北市動保處表示，近年寵物陪伴與樂遊風氣日益興盛，動保處持續推動各項寵物友善措施與活動，希望透過「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」讓更多飼主了解「先認識牠再飼養牠、終養不棄養」的重要觀念，建立正確飼養責任，共同打造新北成為對動物更友善的城市。

聚傳媒