快訊

范冰冰奪金馬影后在台露臉了！哭成淚人兒　狂收650條祝賀訊息

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

新北挖子尾自然保留區 新北賞鳥秘境

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

位於新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬時節都會成為候鳥南遷的重要中繼站。為了讓民眾更加深入棲地親近這群嬌客，新北市農業局特別提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說觀察鳥類的活動身影，不僅了解候鳥的遷徙故事與棲地習性，更可欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。

農業局指出，挖子尾自然保留區是依據文化資產保存法劃設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。這裡不僅是候鳥遷徙的重要驛站，也是親子一同走進自然與體驗生態的最佳場域。每年冬天，黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添熱鬧景象。

農業局表示，挖子尾自然保留區的步道與觀景平臺規劃完善，觀察鳥類不一定需要專業裝備，只要一副望遠鏡和一顆好奇心，隨時都能展開一場「生態探險」。觀察鳥類的最佳時機通常是在退潮時段，這時候泥灘地露出，水鳥停棲，不僅能欣賞壯觀的候鳥群舞，接觸濕地也能讓孩子更了解紅樹林與濕地保育的重要性。同時提醒在賞鳥過程中務必保持安靜，不要靠近或驚擾鳥群，也不要餵食或丟棄垃圾，才能讓候鳥安心停棲，共同維護這片珍貴的濕地生態。

新北市農業局長諶錫輝表示，維護生物多樣性一直是新北市重要的發展目標，農業局也持續推廣自然生態保育理念，冬季的挖子尾自然保留區正是最適合親子同遊的自然教室，濕地裡不僅有候鳥的身影與螃蟹的蹤跡，其週邊也有紅磚聚落的歷史故事，歡迎與家人一起走進濕地，可以收獲珍貴的自然體驗，更能培養孩子對生態的關懷與尊重。

聚傳媒

濕地 鳥群

延伸閱讀

新北藍白合影響藍議員席次？ 侯友宜：合作要有共同理念

重大市政危機頻拆彈 李四川出征新北聲勢再升？藍議員：盼農曆年定案

台灣賞鳥天堂！大雪山具備29特有種 國寶級帝雉全現身

影／新北毒蟲當街隨機攻擊老人頭部 第三名被害人出面指證

相關新聞

拆橋留鋼骨！府中遊龍天橋變身遮陽棚 居民讚：更實用

新北板橋府中遊龍天橋近期拆除，但因臨時評估當地遮陽需求，新北市府保留下部分鋼結構，將轉型為遮陽設施與街道家具。養工處長鄭...

新北遊龍天橋拆除留鋼構再利用 專家、議員意見兩極

新北市板橋府中遊龍天橋近期拆除，但市府臨時變更設計，決定保留部分鋼構，改造為遮陽設施，工程費460萬元、預計12月18日...

八里多元文化嘉年華登場 新住民舞蹈、市集吸人潮

新北市八里區公所今在在文康活動中心舉辦「114年新住民多元文化活動—多元文化繽紛嘉年華」，現場安排新住民姐妹舞蹈演出、多...

萬里蟹季倒數 漁業處籲把握最後品蟹良機

時序入冬，萬里蟹季逐漸進入尾聲，新北市政府漁業處提醒民眾，產季即將結束，把握最後時間前往龜吼漁夫市集品嚐鮮甜萬里蟹。無論...

觀察站／侯友宜行動治理創先例 最後一年如何解決民瘼 各界都在看

過去鄰里長對地方建設需求，大多仰賴議員轉達市府，一來一往曠日廢時。新北市長侯友宜首創「行動治理」座談會，直接與里長面對面...

去年溪山里百人腹瀉 蔣萬安推自來水最後一哩明年通水

台北市士林區溪山里去年4月，疑發生水質問題引發百餘人急性腸胃炎的群聚腹瀉等症狀，市長蔣萬安去年即宣示推動自來水最後一哩路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。