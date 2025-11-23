快訊

八里多元文化嘉年華登場 新住民舞蹈、市集吸人潮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市八里區公所今在在文康活動中心舉辦「114年新住民多元文化活動—多元文化繽紛嘉年華」，現場安排新住民姐妹舞蹈演出、多國文化體驗、市集與童玩闖關等活動，也邀請「新北市八里新住民關懷協會」共同參與，帶領民眾走入多元文化的熱情與魅力。

八里區長林銚傑表示，八里因產業型態與地理位置，匯聚許多東南亞新住民與移工，形成獨特的多元文化社區風貌。藉由嘉年華活動，希望促進在地居民與新住民之間的交流，從美食、服飾、手作到表演，都能更深入認識彼此的文化特色與生活故事。

活動自上午10時起輪番演出，由「越南JW舞團」以特色舞蹈揭開序幕；「珈斑樂舞團」帶來緬甸塞恩音樂組曲，「印尼竹韻揚聲樂團」則以竹琴演奏悠揚旋律，台上台下互動熱絡。現場也邀請街頭藝人「飯糰」帶來氣球與魔術演出，吸引大批親子圍觀。主辦單位更安排墨西哥節慶文化中的敲敲皮納塔，邀請孩童上台同樂，現場歡呼聲不斷。

文康中心周邊規畫多國風情市集，攤位包含泰國椰奶煎餅、越式法國麵包、蒙古手作飾品等異國特色，讓民眾宛如逛街逛到國外。文化手作體驗則是活動亮點，包括「越南奧黛設計」、「泰國水燈」、「柬埔寨編織魚」與「越南斗笠彩繪」等體驗，參與者可親自動手，感受不同文化的工藝精神與象徵意涵。

現場也提供新住民服飾試穿、異國情境拍照區及文化童玩闖關等活動，小朋友從遊戲中學習文化差異，民眾也能在寓教於樂的氛圍中探索多國文化的多樣性。整場嘉年華從早到晚熱鬧不斷，在笑聲中為八里帶來一場兼具教育意義與文化溫度的盛宴。

新住民 八里

