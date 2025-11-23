萬里蟹季倒數 漁業處籲把握最後品蟹良機

時序入冬，萬里蟹季逐漸進入尾聲，新北市政府漁業處提醒民眾，產季即將結束，把握最後時間前往龜吼漁夫市集品嚐鮮甜萬里蟹。無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能享受秋冬限定的海味，錯過可得再等一年。

萬里蟹為花蟹、三點蟹及石蟳的統稱，萬里鄰近台灣西北漁場，得天獨厚的海域環境孕育豐富蟹類資源，使龜吼漁港成為全台重要海蟹產地。每年9月至12月為產季高峰，吸引大批饕客到訪；位於漁港旁的龜吼漁夫市集更因販售當地直送的萬里蟹馳名。市集一樓為生鮮區，販售各式鮮魚與萬里蟹；二樓熟食區提供多樣海鮮料理，遊客能一次滿足採買與現場品嚐的需求。

漁業處表示，市集中共有27家生鮮攤位，各具特色。其中1號攤位「吾家海產」由年僅23歲的返鄉青年吳小姐經營，她是漁二代，其父為萬里在地漁船主，曾獲全國模範漁民肯定。原由母親負責市集攤位，吳小姐為分擔辛勞決定接手，從供貨、訂價到陳列全都從零學起。她分享，剛開始因不熟悉成本，一度把售價訂得比成本還低，還是被客人提醒才發現疏失，這段經驗也促使她更加重視價格掌控。攤位多販售自家漁船漁獲，因此價格更親民，只要漁船出海就會固定營業，「歡迎大家來挑最鮮最飽滿的萬里蟹」，吳小姐說。