萬里蟹季倒數 漁業處籲把握最後品蟹良機

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
除萬里蟹外，龜吼漁夫市集還有販售各式蝦貝類。圖／新北市漁業處提供
除萬里蟹外,龜吼漁夫市集還有販售各式蝦貝類。圖／新北市漁業處提供

時序入冬，萬里蟹季逐漸進入尾聲，新北市政府漁業處提醒民眾，產季即將結束，把握最後時間前往龜吼漁夫市集品嚐鮮甜萬里蟹。無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能享受秋冬限定的海味，錯過可得再等一年。

萬里蟹為花蟹、三點蟹及石蟳的統稱，萬里鄰近台灣西北漁場，得天獨厚的海域環境孕育豐富蟹類資源，使龜吼漁港成為全台重要海蟹產地。每年9月至12月為產季高峰，吸引大批饕客到訪；位於漁港旁的龜吼漁夫市集更因販售當地直送的萬里蟹馳名。市集一樓為生鮮區，販售各式鮮魚與萬里蟹；二樓熟食區提供多樣海鮮料理，遊客能一次滿足採買與現場品嚐的需求。

漁業處表示，市集中共有27家生鮮攤位，各具特色。其中1號攤位「吾家海產」由年僅23歲的返鄉青年吳小姐經營，她是漁二代，其父為萬里在地漁船主，曾獲全國模範漁民肯定。原由母親負責市集攤位，吳小姐為分擔辛勞決定接手，從供貨、訂價到陳列全都從零學起。她分享，剛開始因不熟悉成本，一度把售價訂得比成本還低，還是被客人提醒才發現疏失，這段經驗也促使她更加重視價格掌控。攤位多販售自家漁船漁獲，因此價格更親民，只要漁船出海就會固定營業，「歡迎大家來挑最鮮最飽滿的萬里蟹」，吳小姐說。

漁業處提醒，龜吼漁夫市集周邊停車位有限，且前方漁澳路為單行道，假日車潮易壅塞，建議遊客將車輛停放於翡翠灣停車場，再沿觀海步道步行5分鐘抵達，或搭乘大眾運輸，包括基隆客運953、1068於「龜吼漁港」站下車，或國光客運1815、基隆客運862、790於「翡翠灣」站下車，以免塞車影響行程心情。

龜吼漁夫市集吾家海產販售自家漁船捕撈的萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
龜吼漁夫市集吾家海產販售自家漁船捕撈的萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
龜吼漁夫市集吾家海產生鮮攤位由年僅23歲的在地漁二代經營。圖／新北市漁業處提供
龜吼漁夫市集吾家海產生鮮攤位由年僅23歲的在地漁二代經營。圖／新北市漁業處提供
11月正值萬里蟹產季，花蟹、三點蟹及石蟳量多實惠。圖／新北市漁業處提供
11月正值萬里蟹產季,花蟹、三點蟹及石蟳量多實惠。圖／新北市漁業處提供
自翡翠灣停車場沿著步道往前走，便可看到具萬里蟹外觀的龜吼漁夫市集。圖／新北市漁業處提供
自翡翠灣停車場沿著步道往前走,便可看到具萬里蟹外觀的龜吼漁夫市集。圖／新北市漁業處提供

