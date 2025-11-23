聽新聞
0:00 / 0:00
萬里蟹季倒數 漁業處籲把握最後品蟹良機
時序入冬，萬里蟹季逐漸進入尾聲，新北市政府漁業處提醒民眾，產季即將結束，把握最後時間前往龜吼漁夫市集品嚐鮮甜萬里蟹。無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能享受秋冬限定的海味，錯過可得再等一年。
萬里蟹為花蟹、三點蟹及石蟳的統稱，萬里鄰近台灣西北漁場，得天獨厚的海域環境孕育豐富蟹類資源，使龜吼漁港成為全台重要海蟹產地。每年9月至12月為產季高峰，吸引大批饕客到訪；位於漁港旁的龜吼漁夫市集更因販售當地直送的萬里蟹馳名。市集一樓為生鮮區，販售各式鮮魚與萬里蟹；二樓熟食區提供多樣海鮮料理，遊客能一次滿足採買與現場品嚐的需求。
漁業處表示，市集中共有27家生鮮攤位，各具特色。其中1號攤位「吾家海產」由年僅23歲的返鄉青年吳小姐經營，她是漁二代，其父為萬里在地漁船主，曾獲全國模範漁民肯定。原由母親負責市集攤位，吳小姐為分擔辛勞決定接手，從供貨、訂價到陳列全都從零學起。她分享，剛開始因不熟悉成本，一度把售價訂得比成本還低，還是被客人提醒才發現疏失，這段經驗也促使她更加重視價格掌控。攤位多販售自家漁船漁獲，因此價格更親民，只要漁船出海就會固定營業，「歡迎大家來挑最鮮最飽滿的萬里蟹」，吳小姐說。
漁業處提醒，龜吼漁夫市集周邊停車位有限，且前方漁澳路為單行道，假日車潮易壅塞，建議遊客將車輛停放於翡翠灣停車場，再沿觀海步道步行5分鐘抵達，或搭乘大眾運輸，包括基隆客運953、1068於「龜吼漁港」站下車，或國光客運1815、基隆客運862、790於「翡翠灣」站下車，以免塞車影響行程心情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言