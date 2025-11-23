去年溪山里百人腹瀉 蔣萬安推自來水最後一哩明年通水

台北市士林區溪山里去年4月，疑發生水質問題引發百餘人急性腸胃炎的群聚腹瀉等症狀，市長蔣萬安去年即宣示推動自來水最後一哩路政策。目前進度，預計溪山、平等里及東山社區將於明年10月底試車通水。

台北市自來水事業處日前針對簡易自來水用戶575戶，包括溪山里408戶、平等里167戶接管等，在市政會議向市長蔣萬安報告，其中溪山里經費約2.928億元、平等里1.36億元。其中溪山里專案規畫6處配水池、4處加壓站、管線長度22.6公里；平等里專案4處配水池、1處加壓站，管線長度12.2公里。預計溪山、平等里、及東山社區將於2026年10月底試車通水。

針對尚未自來水接管用戶，北水處預計2023至2027年將投入逾7億元，改善18案1384戶，並積極持續推動未接用自來水地區改善，並輔以水車送水以維護市民用水權益。

蔣萬安日前市政會議也裁示，推動溪山、平等里、東山社區的自來水接管，一直是市府團隊非常關心的事，高地的穩定供水是市府面臨的挑戰，也是努力要來改善的目標。為解決山區、高地用水不便，市府一步一步改善，如增設高地加壓站、儲水設施，還有調整區域的配水管線，要讓整體供水系統更加穩定。

蔣說，長期以來，民眾對於用水的便利性、水質穩定都有很深的期待。不過他也發現並不是所有居民都是一開始樂見自來水管線進入自家，因為可能延伸額外費用，或是對於自來水質的疑慮等等。因此，他請北水處加強了解居民的訴求，而且提出有說服力的說法以及回應。

蔣說，溪山里、平等里的水質事件，凸顯出高地供水的重要性，市府也盡可能化危機為轉機。還有一個需要注意的地方，在於公寓大廈的水池、水塔與內部管線，目前北水處也積極汰換自來水管線。除降低漏水率外，也維持水池穩定。市民喝的水還是來自水池或水塔，如果沒有妥善清洗或更換設備，就會產生安全的疑慮。

蔣也透露，他也接獲民眾反映，就算換了管線還是無法放心直飲。因此他請民政局透過里政系統，加強宣導定期清洗水池、水塔以及汰換老舊設備的重要性，。

蔣萬安說，台北的水資源管理一直做得非常紮實，從源頭水庫管理、自來水品質提升、再生水推動，到水利處在雨水收集、排水防洪上面各項工程，這些努力其實非常值得讓市民更清楚看到。台北一直都是一座很珍惜水也懂得和水共存的城市，未來會加強整體水資源政策溝通。