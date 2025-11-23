聽新聞
0:00 / 0:00
拆橋留鋼骨！府中遊龍天橋變身遮陽棚 居民讚：更實用
新北板橋府中遊龍天橋近期拆除，但因臨時評估當地遮陽需求，新北市府保留下部分鋼結構，將轉型為遮陽設施與街道家具。養工處長鄭立輝表示，多數天橋為鋼筋混凝土，拆除後無再利用空間，但府中遊龍天橋屬少見鋼構形式，結構完整且具強度，因此決定保留部分橋墩與鋼梁，再造為休憩空間，工程經費460萬元，預計12月18日完工。
鄭立輝說，當初拆除到一半時，地方意見反映「許多人等紅燈時習慣在天橋下躲太陽、躲雨」，因此臨時調整設計，將原本支撐橋體的鋼結構留下再利用。他表示，這些鋼構本身強度足夠，不需額外補強，只需增設部分骨架並加蓋帆布即可成為新的遮陽設施，預計12月中下旬可完成。
鄭立輝也提到，若未來其他地區出現與府中遊龍天橋類似的需求，市府也會評估採取同樣的結構再利用方式，讓拆除工程兼具功能性與環境價值。
當地居民對新設施多持正面看法。住附近的王小姐認為，保留下來的鋼構有「裝置藝術」效果，經過時會覺得亮眼，也會在需要時使用。住在周邊的張先生則說，鋼構再利用比全拆更新有意義，「拆了也不知道丟去哪，留下一些紀念也好，還能遮陽，算是廢物利用。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言