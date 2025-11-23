拆橋留鋼骨！府中遊龍天橋變身遮陽棚 居民讚：更實用

新北板橋府中遊龍天橋近期拆除，但因臨時評估當地遮陽需求，新北市府保留下部分鋼結構，將轉型為遮陽設施與街道家具。養工處長鄭立輝表示，多數天橋為鋼筋混凝土，拆除後無再利用空間，但府中遊龍天橋屬少見鋼構形式，結構完整且具強度，因此決定保留部分橋墩與鋼梁，再造為休憩空間，工程經費460萬元，預計12月18日完工。

鄭立輝說，當初拆除到一半時，地方意見反映「許多人等紅燈時習慣在天橋下躲太陽、躲雨」，因此臨時調整設計，將原本支撐橋體的鋼結構留下再利用。他表示，這些鋼構本身強度足夠，不需額外補強，只需增設部分骨架並加蓋帆布即可成為新的遮陽設施，預計12月中下旬可完成。

鄭立輝也提到，若未來其他地區出現與府中遊龍天橋類似的需求，市府也會評估採取同樣的結構再利用方式，讓拆除工程兼具功能性與環境價值。