侯友宜任內最後行動治理將開跑 地方促關鍵議題要有明確進度

新北市長侯友宜任內最後一次行動治理預計在1月第一周登場，將由侯友宜親自前往新北市29區與地方里長溝通，聽取建議並解決問題。據了解，除會有過行動治理成果呈現，也會列出最後一年須完成任務，市府人員透露「會更擴大舉辦」。地方民代關注新北市立殯儀館、板橋醫療園區、三重果菜市場和蘆洲南北側開發案進度，認為侯市府需列出進度表，不能因任期即將結束就放著不管，「這是侯友宜的責任」。

新北市長侯友宜2018年12月25日年上任後，原透過地方行程空檔邀集里長對談，但侯發現里長們「帶來的問題多如牛毛」，侯友宜即要求民政局專門舉辦里長行動治理座談會，直接深入29區與所有里長面對面，聽取地方心聲。

時任民政局長、新北市副祕書長柯慶忠表示，當時市長與里長對談過程，發現很多問題涉及各局處，只靠市長一人無法一一回答，在市長指示下，由民政局邀集下，局處首長也加入座談行列，且到現場是要「解決問題」，並發展出由區長事先搜集里長意見、辦理會勘，再由市長現場裁示解決之道，並有後續列管追蹤的制度化政策。

里長反映意見多元，從路平、燈亮、水溝通，到攸關地方重大發展建設都有，民政局統計2019年至今累計提案超過3000件，光是板橋區就累計近600件提案，執行率各區平均都超過9成。

侯友宜日前預告任內最後一次行動治理將在明年1月第一周開跑，民政局長林耀長指出，目前相關行程尚未出爐，但目前各區都已開始動起來，各區區長也已展開搜集意見，期望能當場解決地方關心的議題。

新北市29區里長聯誼會總會長、永和區保安里長許承煬直言，過去里長們要直接與局處首長接觸機會不大，透過行動治理能夠直接與市長面對面談論里民最關心的需求，確實比以往更直接簡單，而且能夠真正解決問題。

板橋區新北市議員劉美芳指出，板橋區里長與居民最為關心的「板橋醫療園區 BOT案」仍是焦點，在中央健保制度總額管制及病床額度限制，市府正與中央協商中，尚未完成發包，她認為侯最後任期內，必須看到「發包起動、動工前置」的具體承諾，才能回應板橋居民對醫療資源長期不足的期待。

劉美芳也說，此外板橋市立殯儀館優化或遷建議題，市府宣布將採優化現有設施為主要方向，但她認為，板橋區人口密集、公共配套設施壓力大，殯儀館的進度必須「見得了時間、聽得見民意、看得見設計」，里長與社區必須被納入溝通流程，避免規畫黑箱化。

板橋區市議員黃淑君也指出，板橋殯儀館、板橋醫療園區與新北小巨蛋都是地方關注焦點，相關進度必須要在會議上明確交代，不可因最後一年就放任不管。