台北青年理想生活節12/6、12/7 首波卡司 Crispy、脆樂團北藝登場
「2025台北青年理想生活節」將於12月6日至7日下午1時至晚間8時在北藝登場，青年局表示今年除結合青創市集、國際文化體驗、青年互動展演及主題特展，更邀請icyball冰球樂團、好樂團、Crispy脆樂團等知名樂團表演，邀請民眾一同參與。
今年理想生活節將於12月6、7日登場，活動更邀請邀請8組新生代樂團參與演出，包括icyball冰球樂團、好樂團、Crispy脆樂團、庸俗救星、hue、DrunkMonk、鹿洐人及林潔心，除主舞台音樂表演外，互動展演舞台更匯集喜劇、慢才、特技演出與精彩舞蹈表演，包含日本吉本興業的「漫才少爺」、街頭舞團等。
青年局表示，今年活動特別規畫「國際文化體驗區」，以五大洲文化為主軸，結合傳統遊戲、藝術手作、服飾體驗與互動展示，讓民眾在體驗情境中認識各國文化特色。
現場還有匯集理想、風格、低碳、風味的青創市集，集合永續、手作、創客3D列印、特色甜點與特調飲品等30組品牌，如無添加手工餅乾「花卷製菓」、100%手作環保爵石家飾品的、正三角藺草編織工藝、實用又可愛的客製化伴手禮等優質青年品牌都將共同出攤。
青年局說，活動現場共有四大互動主題展區，透過互動裝置與沉浸式體驗，展現青年在國際交流、公共參與、創業發展與職涯探索上的成果，展區內設置「夢想明信片」、「創業／斜槓選擇便利貼牆」、「夢想留聲機」、「心情拍貼機」，歡迎青年以自己的方式為自己的理想生活留下註腳。
