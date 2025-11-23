台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現

快訊

中央社／ 台北23日電

建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。

台北市立動物園發布新聞稿表示，今天在動物園區舉辦「111週年『生生不息』公益生態Zoo跑」活動，透過推廣路跑，讓跑者從園區環境認識動物園，也體驗野生動物在野外生存所付出努力。

動物園說明，這次路跑路線從大門廣場開跑，沿著環園道路經過非洲動物區及鳥園，一路到溫帶動物區，再從生態池返回，順著熱帶雨林區後方回到台灣動物區，多為平常遊客只能搭乘遊園列車經過的地方。

動物園進一步表示，沿著動物園不對外開放的環園作業道路環繞一圈，既能增添跑者好奇與驚喜，也能透過在動物園為野生動物保留的環衝綠帶中運動，親身體驗野生動物在淺山奔跑感覺，藉此體現建園111週年園慶的「野性再現Rewilding」概念。

動物園說明，園區位處的淺山森林有豐富植被、多樣動物生態，經常有機會發現穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴蹤跡，也有食龜、各種蛙類、蛇類、鳥類及蜻蜓等昆蟲棲息；園內規劃營造的濕地、灌木叢、喬木林等綠帶，則可提供野生動物利用。

