五股興珍公托創零離職紀錄 居托老師用生活教育感動家長

托育人員工作壓力大責任重，離職情形不少見，不過五股興珍公托在主任洪麗婷帶領下，創「零離職」紀錄，她在托育過程陪同老師們檢視細節探索教學創新，除了熱忱也用專業與實務經驗團結向心力，更讓她在今天的「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」獲得朝耕暮耘獎。

新北市社會局今天舉辦嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會，由市長侯友宜親自頒獎，表揚255位托育人員與177家評鑑優良的托嬰機構、親子館及服務單位；獲獎者包括居家托育技能競賽優勝18名、居家托育92人、居家托育中心專職及育兒指導員16名、托嬰機構專職129名，共255位；另托嬰機構評鑑優等108家、甲等53家，以及16家優質親子館，共177家獲獎。

侯友宜致詞時表示，托育人員是爸媽最可靠的神隊友，新北市托育量能能逐年提升，全靠大家的專業與付出，新北已設立127家公托、5487位居家托育人員投入服務，並設置23處臨時托育據點，讓有緊急需求的家庭能獲得即時協助，「孩子在你們的照顧下健康快樂成長，是城市最重要的幸福指標。」

獲朝耕暮耘獎的洪麗婷說，托育人員除了靠著一股熱忱，專業與實務經驗更是不可或缺，她與團隊積極投入研究與實務探討，並於學術研討會中分享經驗及成果，提升了托育人員的專業知能，更凝聚團隊向心力，也是大家都願意繼續打拚的動力。

另位獲得「育兒神隊友獎」的居家托育人員廖羿涵，擅長將瓶蓋、紙盒、落葉等家中常見物品，轉化為豐富托育活動，讓孩子在自然環境中動手、動腦、感受生活的奇妙。為了讓孩子度過溫暖的耶誕節，她還與家扶中心合作，邀請畢業生與弱勢家庭的幼童一起同樂，讓愛延伸

社會局長李美珍說，今年共有193家托嬰機構參與評鑑，透過完整審查協助機構檢視服務內容，並以公開表揚鼓勵優秀表現，期盼帶動整體托育服務品質持續提升，每位托育人員的用心，都在悄悄改變家庭，也在形塑新北市更友善的托育環境。