快訊

金馬62評審內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光、7獎項1票之差分勝負

聽新聞
0:00 / 0:00

新北規畫西濱橋下單車道 串起環島路網

聯合報／ 記者張策／新北報導
台61西濱快速公路新北至苗栗段平交路口多，新北段改善工程昨開工。圖／行政院提供
台61西濱快速公路新北至苗栗段平交路口多，新北段改善工程昨開工。圖／行政院提供

台61線西濱公路將全面立體化，地方也順勢推「橋下自行車道」，補足環島自行車路網。專家認為，西濱高架化後，效率、安全會大幅改善，甚至帶動北海岸旅遊廊帶，但同時提醒施工可能會有「景觀衝擊、噪音震動」等，不可輕忽。

新北副市長朱惕之說，立體化工程除提升西濱快速道路效能，橋下空間也會同步改善線型，並與交通部合作補上環島自行車道的斷鏈，從桃園蘆竹、新北林口、八里一路銜接至淡水，讓北海岸自行車旅遊廊帶更具安全與觀光價值。

他說，淡江大橋明年通車，新北正規畫跨橋銜接台61線的快捷公車系統，未來淡水、八里搭車往返桃園機場將更快速。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，高架化能有效避免平面穿越衝突，改善瓶頸、提升行車安全；不過，高架橋體對沿線住戶、商家可能帶來噪音與震動問題，也會影響部分路段的景觀品質，希望這些效應在可行性評估階段就已考量因應。

鄭永祥指出，新北規畫利用高架釋出的橋下空間串聯斷鏈的自行車道，既正面且值得鼓勵。若能改善自行車動線、提高安全，甚至帶動北海岸旅遊廊帶發展，「就是一加一大於二」。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄坦言，高架化的最大優點是行車效率，缺點也同樣明顯，包括景觀衝擊、施工成本高、施工期間的交通影響，以及部分地區因高度限制導致車種受限。至於橋下自行車道的作法，端看設計是否友善、使用動線是否合理。

西濱快速公路 自行車 環島 淡水 交通部

延伸閱讀

重大市政危機頻拆彈 李四川出征新北聲勢再升？藍議員：盼農曆年定案

2025新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴29日登場 寵物遊具搶先亮相

斥資277億！西濱快速公路將全面立體化 可降事故38%

西濱高架化利弊？專家看好安全提升 提醒「景觀衝擊、噪音震動」

相關新聞

北市交通標線、鋪面有7種顏色 議員批像「小畫家」看了霧煞煞

北市的行人優先區和交通友善區，透過磚紅色、藍色或紫色等鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，議員陳宥丞指出，...

新北規畫西濱橋下單車道 串起環島路網

台61線西濱公路將全面立體化，地方也順勢推「橋下自行車道」，補足環島自行車路網。專家認為，西濱高架化後，效率、安全會大幅...

北市標線、鋪面多達7色 民眾霧煞煞

北市的行人優先區和交通友善區透過鮮豔顏色鋪設路面，提醒減速，但議員點出至少7種顏色，讓人「霧煞煞」，交通局允諾會持續宣導...

未禮讓行人難執法 撤單率近30％

北市嚴格開罰「車輛不禮讓行人」，但申訴率也居冠，且撤銷罰單率更高達近三成，有行人還未踏入行穿線，駕駛通過也被罰，後續申訴...

國際志工日活動今登場 侯友宜：19萬志工讓新北更溫暖

新北市國際志工日主場活動今在新北大都會公園登場，今年以「新北齊心 志向永續」為主題，呼應聯合國「2026 國際志工永續發...

12月13日「美麗金山走跑」免費報名將開始 跑波浪路...完賽禮超豐

「美麗金山走跑」將在12月13日登場，預計吸引1200名民眾參與，往年報名都秒殺，今年除提供900名網路名額外，300名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。