新北規畫西濱橋下單車道 串起環島路網

台61線西濱公路將全面立體化，地方也順勢推「橋下自行車道」，補足環島自行車路網。專家認為，西濱高架化後，效率、安全會大幅改善，甚至帶動北海岸旅遊廊帶，但同時提醒施工可能會有「景觀衝擊、噪音震動」等，不可輕忽。

新北副市長朱惕之說，立體化工程除提升西濱快速道路效能，橋下空間也會同步改善線型，並與交通部合作補上環島自行車道的斷鏈，從桃園蘆竹、新北林口、八里一路銜接至淡水，讓北海岸自行車旅遊廊帶更具安全與觀光價值。

他說，淡江大橋明年通車，新北正規畫跨橋銜接台61線的快捷公車系統，未來淡水、八里搭車往返桃園機場將更快速。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，高架化能有效避免平面穿越衝突，改善瓶頸、提升行車安全；不過，高架橋體對沿線住戶、商家可能帶來噪音與震動問題，也會影響部分路段的景觀品質，希望這些效應在可行性評估階段就已考量因應。

鄭永祥指出，新北規畫利用高架釋出的橋下空間串聯斷鏈的自行車道，既正面且值得鼓勵。若能改善自行車動線、提高安全，甚至帶動北海岸旅遊廊帶發展，「就是一加一大於二」。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄坦言，高架化的最大優點是行車效率，缺點也同樣明顯，包括景觀衝擊、施工成本高、施工期間的交通影響，以及部分地區因高度限制導致車種受限。至於橋下自行車道的作法，端看設計是否友善、使用動線是否合理。