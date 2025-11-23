聽新聞
台61線西濱高架化 新北段動工

聯合報／ 記者張策／新北報導
台61線西濱快速公路改善工程新北段昨天動土，行政院長卓榮泰（中）、交通部長陳世凱（左三）、新北市副市長朱惕之（右三）出席主典，並進行動土儀式。記者葉信菉／攝影
台61線西濱快速公路改善工程新北段昨天動土，行政院長卓榮泰（中）、交通部長陳世凱（左三）、新北市副市長朱惕之（右三）出席主典，並進行動土儀式。記者葉信菉／攝影

台61線西濱快速公路新北至苗栗段平交路口，長期存在交通壅塞、追撞風險，交通部斥資逾277億元全面高架化，新北段工程經費約13.46億元昨天開工，預計2029年完工，行政院長卓榮泰表示「這是北台灣交通升級的重要起點」。

新北段改善工程昨在林口區辦動土典禮，新北段工程要改善下福里、東華路兩處平交路口，未來將採「全線高架」設計，主線為雙向4車道，每車道寬3.5公尺，可縮短約15分鐘通行時間，事故率預估降低近38%。

卓榮泰、新北市副市長朱惕之、交通部長陳世凱、公路局長林福山及多位民代、里長到場。公路局指出，台61線新北市至苗栗縣路段部分平交路口，2018年共發生71件交通事故，顯示確有安全改善需求。

林福山說，這些平交路口的共同問題是「必須停等紅燈、車流速度差異大」，行車容易追撞；以下福里、東華路兩處路口為例，由於下福里周邊廠房與宿舍密集，除了高速車流之外，還混入大量地方車輛、機車與行人穿越，造成車速忽快忽慢、動線複雜。

林福山指出，當前車為閃避行人或地方車突然減速時，後車若以快速道路的習慣行駛、反應不及，就會造成追撞。例如車輛從快速道路的時速70到80公里降為完全靜止，車距瞬間縮短，車速落差愈大、追撞風險愈高。

公路局指出，整體改善計畫共23處平交路口，全案完工後，台61線主線將全面立體化，形成真正的快速公路系統展。

陳世凱指出，待北段完成，加上南部延伸台南、銜接高雄後，台61線將成為繼國道1號、3號之外的「第三條南北向快速廊道」，完整串起西部交通骨幹。

卓榮泰表示，北北基宜被行政院定位為「首都圈黃金廊帶」，要支撐這個生活圈，交通路網須更完整；台61線長期扮演國道1、3號替代道路，每逢連假更是重要分流路徑，如今透過路口高架化，不僅通行更順暢，也能強化與台北港、淡江大橋、桃園機場第三航廈的串聯。

台61西濱快速公路新北至苗栗段平交路口多，造成交通壅塞、追撞事故風險，交通部斥資逾277億元全面高架化。圖／聯合報系資料照片
台61西濱快速公路新北至苗栗段平交路口多，造成交通壅塞、追撞事故風險，交通部斥資逾277億元全面高架化。圖／聯合報系資料照片

