快訊

金馬62評審內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光、7獎項1票之差分勝負

聽新聞
0:00 / 0:00

未禮讓行人難執法 撤單率近30％

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市嚴格開罰「車輛不禮讓行人」，但申訴率也居冠，且撤銷罰單率更高達近三成，有行人還未踏入行穿線，駕駛通過也被罰，後續申訴才撤單。

警方坦言，從距離、相對位置認定，判斷會失準，將發函警政署，提供更明確的執法標準。

前年起交通新制，汽機車不暫停讓行人先行通過，最高罰6000元，並記違規點數3點，同時應接受道安講習3小時。

有別於過往申訴率以未依規定使用燈光、闖紅燈為前二多，北市去年「未減速慢行禮讓行人」異軍突起奪冠，且撤單率28.07%、僅次違停31.15%。

議員汪志冰指出，民眾3月開車行經路口時，判斷行人站在庇護島內尚未踏入行穿線，因此行駛經過，卻遭員警攔下稱未完全停駛禮讓行人挨罰，後續經她團隊反覆檢視影片，建議民眾申訴，最後成功撤單。

也有民眾認為，罰幾百元就懶得申訴，罰則較高會比較在意，會去申訴到底自己有沒有不禮讓。

北市交通警察大隊表示，撤單率高的三大情況，一是車輛應距離行人三個枕木紋，行人與車輛都有速度，要從影片放慢去看，如果僅差些微距離，仍會從寬認定沒違規；再者是相對位置，有時車輛先抵達行穿線，行人才踏上行穿線、步伐大或快速，使得駕駛來不及反應；三是駕駛可能被左右來車等遮蔽物擋住視線，以致於沒看到行人走過來。

警方強調，民眾檢舉所附的影像若秒數不足、畫面模糊等，無法證明駕駛有無違規，也不會舉發。

北市警局長李西河說，持續加強同仁教育訓練，對於舉發案件的違規事實從嚴審核，證據不足或證據有疑問，就不該開，申訴從寬認定，保障民眾權益。

交大大隊長陳立祺指出，闖紅單或超速，違法就是違法，車不停讓行人是從距離、相對位置來認定，警方判斷並非那麼精準，全國應該都會遇到類似狀況；將發函警政署，盼中央能提供更明確的標準，讓同仁比較好執法。

路口不停讓行人 北市

延伸閱讀

北市醉漢折凹警車天線、出拳打警察 遭跆拳國手壓制

台北市長藍白合有譜？ 黃國昌喊出：議員4+2全壘打

台灣人超愛檢舉 「未禮讓行人」撤單率卻超高

影／女騎車快又搖晃 新北警一路追至北市...一查竟是毒駕

相關新聞

北市交通標線、鋪面有7種顏色 議員批像「小畫家」看了霧煞煞

北市的行人優先區和交通友善區，透過磚紅色、藍色或紫色等鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，議員陳宥丞指出，...

新北規畫西濱橋下單車道 串起環島路網

台61線西濱公路將全面立體化，地方也順勢推「橋下自行車道」，補足環島自行車路網。專家認為，西濱高架化後，效率、安全會大幅...

北市標線、鋪面多達7色 民眾霧煞煞

北市的行人優先區和交通友善區透過鮮豔顏色鋪設路面，提醒減速，但議員點出至少7種顏色，讓人「霧煞煞」，交通局允諾會持續宣導...

未禮讓行人難執法 撤單率近30％

北市嚴格開罰「車輛不禮讓行人」，但申訴率也居冠，且撤銷罰單率更高達近三成，有行人還未踏入行穿線，駕駛通過也被罰，後續申訴...

國際志工日活動今登場 侯友宜：19萬志工讓新北更溫暖

新北市國際志工日主場活動今在新北大都會公園登場，今年以「新北齊心 志向永續」為主題，呼應聯合國「2026 國際志工永續發...

12月13日「美麗金山走跑」免費報名將開始 跑波浪路...完賽禮超豐

「美麗金山走跑」將在12月13日登場，預計吸引1200名民眾參與，往年報名都秒殺，今年除提供900名網路名額外，300名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。