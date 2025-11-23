未禮讓行人難執法 撤單率近30％

北市嚴格開罰「車輛不禮讓行人」，但申訴率也居冠，且撤銷罰單率更高達近三成，有行人還未踏入行穿線，駕駛通過也被罰，後續申訴才撤單。

警方坦言，從距離、相對位置認定，判斷會失準，將發函警政署，提供更明確的執法標準。

前年起交通新制，汽機車不暫停讓行人先行通過，最高罰6000元，並記違規點數3點，同時應接受道安講習3小時。

有別於過往申訴率以未依規定使用燈光、闖紅燈為前二多，北市去年「未減速慢行禮讓行人」異軍突起奪冠，且撤單率28.07%、僅次違停31.15%。

議員汪志冰指出，民眾3月開車行經路口時，判斷行人站在庇護島內尚未踏入行穿線，因此行駛經過，卻遭員警攔下稱未完全停駛禮讓行人挨罰，後續經她團隊反覆檢視影片，建議民眾申訴，最後成功撤單。

也有民眾認為，罰幾百元就懶得申訴，罰則較高會比較在意，會去申訴到底自己有沒有不禮讓。

北市交通警察大隊表示，撤單率高的三大情況，一是車輛應距離行人三個枕木紋，行人與車輛都有速度，要從影片放慢去看，如果僅差些微距離，仍會從寬認定沒違規；再者是相對位置，有時車輛先抵達行穿線，行人才踏上行穿線、步伐大或快速，使得駕駛來不及反應；三是駕駛可能被左右來車等遮蔽物擋住視線，以致於沒看到行人走過來。

警方強調，民眾檢舉所附的影像若秒數不足、畫面模糊等，無法證明駕駛有無違規，也不會舉發。

北市警局長李西河說，持續加強同仁教育訓練，對於舉發案件的違規事實從嚴審核，證據不足或證據有疑問，就不該開，申訴從寬認定，保障民眾權益。

交大大隊長陳立祺指出，闖紅單或超速，違法就是違法，車不停讓行人是從距離、相對位置來認定，警方判斷並非那麼精準，全國應該都會遇到類似狀況；將發函警政署，盼中央能提供更明確的標準，讓同仁比較好執法。