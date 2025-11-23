北市標線、鋪面多達7色 民眾霧煞煞

北市的行人優先區和交通友善區透過鮮豔顏色鋪設路面，提醒減速，但議員點出至少7種顏色，讓人「霧煞煞」，交通局允諾會持續宣導。

至於是否比照新北設「行人地面警示燈」增通行安全，交通局認為要避免過馬路低頭，不會跟進。

議員陳宥丞點出，目前提醒行車減速的是黃色方格，漆成藍色方格的是行人友善區，限速30公里、禁鳴喇叭，漆成紫色的是行人優先區，限速20公里、禁鳴喇叭，顏色多且相關法源、罰則和也不大相同，一般民眾經過路口，僅幾秒鐘的時間，很難分得清楚。

張姓民眾指出，近來道路標線的顏色愈來愈多，但告示牌相對小，一般人沒有了解相關限制，很容易違規。

交通局表示，行人友善區是提供行人動線連續無障礙步行環境，並管制車輛使用行為，得採取速限標誌或標線、降速措施；行人優先區的行人可於道路全寬通行，速限20公里並禁止按鳴喇叭，這些的路口處鋪面顏色，用意在提醒用路人注意，進入特殊地方，入口處都會設置標誌牌面，說明限速規定，會持續宣導。

另外，新北市府在板橋府中捷運站1號出口試辦「行人地面警示燈」，透過地面輔助光線，增加民眾的通行安全。議員耿葳也問，北市是否贊成？

交通局指出，新加坡曾試辦過，但後來取消，北市也不會跟進，還是希望過馬路不要低頭，要習慣看行穿線號誌。