快訊

金馬紅毯／捲偷情簡廷芮風波 王品澔首露面「全黑現身」心情寫臉上

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

TWICE彩排音漏出現「超大驚喜」 子瑜一開口粉絲場外全聽哭

聽新聞
0:00 / 0:00

2025新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴29日登場 寵物遊具搶先亮相

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處自11月17日起，於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等。圖／新北市動保處提供
新北市動保處自11月17日起，於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等。圖／新北市動保處提供

為讓市民能攜帶毛寶貝一同參與新北耶誕城，新北市動保處自11月17日起，於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，歡迎民眾帶毛寶貝體驗，一同感受節慶的溫馨與喜悅。

為推廣「寵物樂遊」，台灣兒童遊戲設備發展協會及富幼企業有限公司，免費提供設置最受毛寶貝喜愛的10項寵物遊具，於新北耶誕城開城至結束期間展示登場。包括寵物蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆及鑽桶等，每一項都能讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進親子互動。

動保處說明，「蹺蹺板」可培養寵物平衡感與膽量、「咬繩」是最受犬隻歡迎的釋放壓力玩具、「跳杆」與「平衡木」則能促進肢體協調，而「鑽圈」、「鑽桶」更是小型犬最愛的探索設施。透過多樣化的遊具，讓毛寶貝在遊戲中運動放電、飼主也能一同享受陪伴樂趣。

另外，動保處今年全國首創「寵物旅遊路線」票選活動，將於當天將公布「最受歡迎寵物旅遊路線」冠軍，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10組幸運飼主與毛寶貝免費參與實際體驗，帶大家親身感受寵物友善旅遊的樂趣，詳見投票網址

此外，更將舉辦全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，邀請國立台灣師範大學教授葉樹涵領軍60人管樂團及聲樂家陳譽晨，帶來多首與動物及耶誕節相關的經典樂曲，現場溫馨氛圍洋溢，讓飼主與毛寶貝在音樂中共享幸福耶誕時光。

除了舞台活動，現場還設有毛寶貝趣味競賽區、友善市集、寵物義剪、寵物認養、狂犬病疫苗免費施打及晶片登記等多項服務。寵物趣味競賽即日起開放報名，名額有限，額滿為止。

新北市動保處自11月17日起，於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等。圖／新北市動保處提供
新北市動保處自11月17日起，於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等。圖／新北市動保處提供
新北市動保處自11月17日起，於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等。圖／新北市動保處提供
新北市動保處自11月17日起，於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等。圖／新北市動保處提供

寵物 狂犬病疫苗

延伸閱讀

國際志工日活動今登場 侯友宜：19萬志工讓新北更溫暖

新北2陸配里長未解職 民政局：持續函請中央釋示

新北首例…三重口罩男「嘴巴動不停」咬毒煙彈被抓包 涉毒駕送辦

發電機測試、排水清理⋯ 新北8處動物之家做好鳳凰颱風防範措施

相關新聞

北市交通標線、鋪面有7種顏色 議員批像「小畫家」看了霧煞煞

北市的行人優先區和交通友善區，透過磚紅色、藍色或紫色等鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，議員陳宥丞指出，...

國際志工日活動今登場 侯友宜：19萬志工讓新北更溫暖

新北市國際志工日主場活動今在新北大都會公園登場，今年以「新北齊心 志向永續」為主題，呼應聯合國「2026 國際志工永續發...

12月13日「美麗金山走跑」免費報名將開始 跑波浪路...完賽禮超豐

「美麗金山走跑」將在12月13日登場，預計吸引1200名民眾參與，往年報名都秒殺，今年除提供900名網路名額外，300名...

首都科技廊帶 社宅解居住需求

台北科技廊帶包括南軟、內科、北士科，帶來大量就業人口，居住需求迫切，北市府近年蓋社宅並保留一定比例戶數給當地，內湖區石壁...

廣角鏡／蒜香藤花瀑 3祕境公開

各地蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，新北市景觀處精選三大私房賞花祕境，包括泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，及三重區二二八...

社宅讓內科更塞？ 市府：公私協力解決

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，鄰近高速公路的石壁潭社宅昨開工，地方憂，未來帶來大量人潮，該社宅周邊的道路血栓本就嚴重，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。