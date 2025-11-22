2025新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴29日登場 寵物遊具搶先亮相

為讓市民能攜帶毛寶貝一同參與新北耶誕城，新北市動保處自11月17日起，於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，歡迎民眾帶毛寶貝體驗，一同感受節慶的溫馨與喜悅。

為推廣「寵物樂遊」，台灣兒童遊戲設備發展協會及富幼企業有限公司，免費提供設置最受毛寶貝喜愛的10項寵物遊具，於新北耶誕城開城至結束期間展示登場。包括寵物蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆及鑽桶等，每一項都能讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進親子互動。

動保處說明，「蹺蹺板」可培養寵物平衡感與膽量、「咬繩」是最受犬隻歡迎的釋放壓力玩具、「跳杆」與「平衡木」則能促進肢體協調，而「鑽圈」、「鑽桶」更是小型犬最愛的探索設施。透過多樣化的遊具，讓毛寶貝在遊戲中運動放電、飼主也能一同享受陪伴樂趣。

另外，動保處今年全國首創「寵物旅遊路線」票選活動，將於當天將公布「最受歡迎寵物旅遊路線」冠軍，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10組幸運飼主與毛寶貝免費參與實際體驗，帶大家親身感受寵物友善旅遊的樂趣，詳見投票網址。

此外，更將舉辦全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，邀請國立台灣師範大學教授葉樹涵領軍60人管樂團及聲樂家陳譽晨，帶來多首與動物及耶誕節相關的經典樂曲，現場溫馨氛圍洋溢，讓飼主與毛寶貝在音樂中共享幸福耶誕時光。

除了舞台活動，現場還設有毛寶貝趣味競賽區、友善市集、寵物義剪、寵物認養、狂犬病疫苗免費施打及晶片登記等多項服務。寵物趣味競賽即日起開放報名，名額有限，額滿為止。