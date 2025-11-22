快訊

又是鹿港！132元發票中200萬未領…鄉親喊：莫重蹈高中女生錯失千萬慘劇

高血壓240堅決不吃藥！89歲傳奇散戶每日當沖上億 秉持「我流養生法」

聽新聞
0:00 / 0:00

國際志工日活動今登場 侯友宜：19萬志工讓新北更溫暖

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左七）出席新北國際志工日。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左七）出席新北國際志工日。記者張策／攝影

新北市國際志工日主場活動今在新北大都會公園登場，今年以「新北齊心 志向永續」為主題，呼應聯合國「2026 國際志工永續發展年」。現場由不同世代志工共舞揭幕，並結合永續議題設計闖關活動。新北市長侯友宜出席向全市19萬名志工致意，感謝大家長年在各角落默默付出。

侯友宜表示，新北志工隊伍龐大、能量強，是支撐城市運作的重要力量，不論是交通導護、社區關懷、社福據點、甚至世壯運的大型國際賽會，都能看見志工投入。他強調，新北即將邁入超高齡社會，80萬名長者與不同世代志工並肩付出，正是「世代傳承、世代共榮」的最佳展現。

侯友宜也指出，新北捷運建設正全力推動，未來八線齊發，2030年捷運路網規模可望超越東京、首爾，而在交通網絡、校園導護隊、社區據點背後，都有志工在第一線支撐，「是志工讓這座城市更穩、更暖，也更有力量向前。」他也呼應2026年聯合國倡議的永續發展年，新北將以「新北齊心 志向永續」為核心理念，透過志願服務推動永續共好。

新北市社會局表示，新北市幅員廣、總人口超過404萬，65歲以上長者逾79萬人，占比近兩成。市府推動高齡友善政策，同時鼓勵長者走出家門投入志願服務，讓人生經驗與智慧成為社區支持力量。市府也透過「多元志工」政策發展兒少、青年、家庭、男性與企業志工，串連公私部門資源，讓各年齡層皆能參與，形成最有溫度的城市連結。

社會局長李美珍指出，新北共有2223支志工團隊、超過19萬名志工，是全國志工最多的城市，每年貢獻超過2200 萬小時服務量能。其中高齡志工隊達418隊、約7萬4千人，占全體志工38%，證明「不分年齡、樂在奉獻」已成為新北最具代表性的精神之一。

新北市長侯友宜與現場志工大合照。記者張策／攝影
新北市長侯友宜與現場志工大合照。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左五）出席新北國際志工日。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左五）出席新北國際志工日。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）與現場志工一同熱舞，氣氛熱烈。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）與現場志工一同熱舞，氣氛熱烈。記者張策／攝影

侯友宜 志工

延伸閱讀

「李四川條款」引關注 侯友宜：市民期待踏實做事的人

蘇巧慧指耶誕城有交通疏運問題要調整 侯友宜：大獲好評且交通順暢

板橋溪北公園地下停車場試營運免費停車

瑞芳地政事務所、衛生所老舊狹小 整併5億建聯合辦公廳舍

相關新聞

北市交通標線、鋪面有7種顏色 議員批像「小畫家」看了霧煞煞

北市的行人優先區和交通友善區，透過磚紅色、藍色或紫色等鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，議員陳宥丞指出，...

念慈安靈功德協會辦捐血 民眾挽袖解血荒可拿全聯禮卷

冬天進入血荒季，台中市念慈安靈功德協會今天在台中市新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，念慈安靈功德協會連續多年舉辦捐血...

國際志工日活動今登場 侯友宜：19萬志工讓新北更溫暖

新北市國際志工日主場活動今在新北大都會公園登場，今年以「新北齊心 志向永續」為主題，呼應聯合國「2026 國際志工永續發...

12月13日「美麗金山走跑」免費報名將開始 跑波浪路...完賽禮超豐

「美麗金山走跑」將在12月13日登場，預計吸引1200名民眾參與，往年報名都秒殺，今年除提供900名網路名額外，300名...

首都科技廊帶 社宅解居住需求

台北科技廊帶包括南軟、內科、北士科，帶來大量就業人口，居住需求迫切，北市府近年蓋社宅並保留一定比例戶數給當地，內湖區石壁...

廣角鏡／蒜香藤花瀑 3祕境公開

各地蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，新北市景觀處精選三大私房賞花祕境，包括泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，及三重區二二八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。