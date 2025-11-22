國際志工日活動今登場 侯友宜：19萬志工讓新北更溫暖

新北市國際志工日主場活動今在新北大都會公園登場，今年以「新北齊心 志向永續」為主題，呼應聯合國「2026 國際志工永續發展年」。現場由不同世代志工共舞揭幕，並結合永續議題設計闖關活動。新北市長侯友宜出席向全市19萬名志工致意，感謝大家長年在各角落默默付出。

侯友宜表示，新北志工隊伍龐大、能量強，是支撐城市運作的重要力量，不論是交通導護、社區關懷、社福據點、甚至世壯運的大型國際賽會，都能看見志工投入。他強調，新北即將邁入超高齡社會，80萬名長者與不同世代志工並肩付出，正是「世代傳承、世代共榮」的最佳展現。

侯友宜也指出，新北捷運建設正全力推動，未來八線齊發，2030年捷運路網規模可望超越東京、首爾，而在交通網絡、校園導護隊、社區據點背後，都有志工在第一線支撐，「是志工讓這座城市更穩、更暖，也更有力量向前。」他也呼應2026年聯合國倡議的永續發展年，新北將以「新北齊心 志向永續」為核心理念，透過志願服務推動永續共好。

新北市社會局表示，新北市幅員廣、總人口超過404萬，65歲以上長者逾79萬人，占比近兩成。市府推動高齡友善政策，同時鼓勵長者走出家門投入志願服務，讓人生經驗與智慧成為社區支持力量。市府也透過「多元志工」政策發展兒少、青年、家庭、男性與企業志工，串連公私部門資源，讓各年齡層皆能參與，形成最有溫度的城市連結。