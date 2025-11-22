12月13日「美麗金山走跑」免費報名將開始 跑波浪路...完賽禮超豐

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
參加者可獲由金山區公所精心準備的多項限定好禮，包括客製化束口袋、陶瓷茶杯、雙面漁夫帽、完賽獎牌、完賽證明以及品牌後背包等。圖／金山區公所提供
「美麗金山走跑」將在12月13日登場，預計吸引1200名民眾參與，往年報名都秒殺，今年除提供900名網路名額外，300名現場臨櫃報名優先給在地居民。沿途有著名的「波浪路」磺清路，還可享山海美景，免費報名，完賽獎相當豐富。

金山區公所表示，這次走跑路線與往年相同，自磺港漁港「金山區漁會」熱鬧起跑，沿途行經磺港大橋、磺清大橋、台二線路口原路折返，此路線僅約4公里，適合闔家大小一同參與。

金山區的磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，因為有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪路」，常吸引民眾來拍照，更是萬金石馬拉松的重點路段之一。

金山區長劉昌松表示，雖然活動路程不長，卻將金山之美精華呈現，很有特色的波浪路磺清路，同時也是萬金石馬拉松重要賽道，參加民眾在輕鬆健走慢跑的同時可以盡情飽覽金山獨有的山海景致，活動結束後還可以就近免費體驗磺港公共浴室的黃金湯，泡泡腳暖身又暖心。

活動免報名費，不限身分均可報名參與，優先保留在地民眾300個名額，將於11月29日上午9時至下午5時於金山區公所開放臨櫃報名，凡6歲以上設籍金山區民皆可於當日至公所現場報名；另外，網路報名將於12月1日中午12時起開放報名至額滿為止。https://www.beclass.com/rid=30501df690843f573b31#google_vignette

參加者可獲由金山區公所精心準備的多項限定好禮，包括客製化束口袋、陶瓷茶杯、雙面漁夫帽、完賽獎牌、完賽證明以及品牌後背包等，另外還有薑母茶和暖暖包等貼心補給。

金山區公所提醒，後續還有系列活動，包含臉書抽獎，請持續關注官網及臉書專頁最新訊息，可查詢金山區公所官網。

磺清路是一條相當特別的道路，道路筆直又長，因為有坡度遠看就像波浪，被稱為金山「波浪路」。圖／金山區公所提供
