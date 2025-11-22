北市交通標線、鋪面有7種顏色 議員批像「小畫家」看了霧煞煞

北市的行人優先區和交通友善區，透過磚紅色、藍色或紫色等鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，議員陳宥丞指出，北市各種標線已經有7種顏色，道路像「小畫家」顏色繽紛，令人霧煞煞，且法源、罰則都不同；北市交通局表示會持續宣導。

陳宥丞指出，交通除了號誌，還有牌面、路上標誌標線，有助交通安全，目前提醒行車減速的是黃色方格；漆成藍色方格的是行人友善區，限速30公里、禁鳴喇叭。他也發現，漆成紫色的也是行人優先區，限速20公里、禁鳴喇叭。

他說，除了顏色多，令人霧煞煞，而且相關法源、罰則和也不大相同，非常混亂，一般民眾經過路口，若開車經過僅幾秒鐘的時間，難分得清楚這些相似、規定卻不同的標線。另外，行人優先區其實沒有顏色規定，至於他所看到的紫色，竟是參考地里長意見，經交通局同意後施作。

陳宥丞指出，台北市的地面標線，有白色、黃色、紅色、粉紅色、藍色、紫色、綠色，少說就有7種顏色了，道路不能當交通的「小畫家」甚至讓每個里都有自己的「著色板」還有網友笑說是「台北市道路著色大賽。」

張姓民眾指出，近來道路標線的顏色愈來愈多，的確會提醒駕駛人注意，但告示牌相對小，不知道是什麼優先區或友善區，一般人沒有了解相關限制，很容易違規，另外，像是漆成紫色，並不顯眼，尤其在夜間不容易有意識。

北市交通局指出，不同顏色的路口鋪面，會加強宣導。目前台北市的行人友善區，是提供行人動線連續之無障礙步行環境，並管制車輛使用行為，區內道路除 設置人行道外，得採取速 限標誌或標線、降速措施、時段性行人徒步區、行人優先區 或其他方式提供步行環境，已有38個里報名行人友善區，已有6個里施工中。