多元性別親密暴力案增 新北研議多元庇護模式

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北報導

新北至今年10月底累計有3554對同婚登記，是各縣市之冠，親密關係暴力案也漸增，民代、民團呼籲市府設立多元性別者庇護所，照顧不同族群需求。新北家防中心說，家暴受害者陪伴服務不因性別有所差異，會與民團研議多元庇護模式。

新北同性親密關係暴力案2020年182件，2024年326件，成長近8成。若是全國數據，2020年全國1078件，2024年上升到2289件，5年間翻倍成長，是家暴防治新課題。

一名跨性別女性因原生家庭不接受其性別認同，對她有肢體與精神暴力，她逃出家門後遇到伴侶的親密關係暴力，求助社福系統後被安置到街友收容中心。另一名男同志遭遇是另一半不接受分手而跟蹤騷擾，四處藏匿，擔心連累親友，流落到睡捷運站旁公園。

勵馨基金會新北分事務所主任洪雅莉說，缺乏多元性別的親密關係被害人專屬庇護處所，第一線處理往往將被害人安置到旅館。緊急、短期安置被害人通常情緒驚恐，需要打開房門就能尋求支持，安置在旅館，半夜不見得能找到主責社工，恐無法及時接住被害人。

議員戴湘儀說，男性或跨性別受暴者缺乏專屬的安置庇護所，建議市府評估設置，開風氣之先。

新北家防中心表示，新北緊急短期庇護所有2處52床、中長期庇護所及自立宿舍有4處34戶，能量是全台之冠。

屏科大社工系教授趙善如說，保護、安全機制比住哪重要，重點在當事人需求能否被滿足。暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，庇護服務需要多元化，公部門囿於資源有限，配置時採取較彈性方式回應個別或特殊需求，算務實做法。

