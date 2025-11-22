聽新聞
社宅讓內科更塞？ 市府：公私協力解決

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，議員指石壁潭社宅完工後，周邊道路塞車將會更嚴重。本報資料照片
北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，議員指石壁潭社宅完工後，周邊道路塞車將會更嚴重。本報資料照片

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，鄰近高速公路的石壁潭社宅昨開工，地方憂，未來帶來大量人潮，該社宅周邊的道路血栓本就嚴重，若道路面積不變，加上旁邊東環段Y35站聯合開工，塞車恐怕「地獄級」。交通局說，將評估公私協力模式紓解交通。

石壁潭社宅位在南京東路六段，在地石潭里長廖煒國坦言，2023年台塑新總部搬到南京東路，車潮壅塞，也因分流上班、安排接駁車等措施，南京東路和新明路就比較沒那麼塞。台塑、台化、南亞等大型企業進駐後，會提供接駁車，儘管公車業者要求增班或增路線，但他們都說沒司機，而且一年花1000多萬元交通費，「企業也會哇哇叫」。

內湖、南港選區議員陳宥丞認為，實測從石潭路的灣仔庄福德堂到鄰近石壁潭社宅基地，短短500公尺開車要上高速公路就要20分鐘，塞車程度比起內科道路交通服務水準最差F級，此處根本就是G級，已是地獄級。

他說，該社宅周邊道路血栓本就嚴重，交通一定比內科還慘，不只上下班，未來還有住宅區，只會慘上加慘，交通局一定要提前因應。

交通局長謝銘鴻回應，將找公運處，討論公私協力的模式，評估地區性的公司接駁車、公車相互扶持的可行性。另外，社宅住戶上下班尖峰時間也算固定，離峰時間是否有如此多車潮可再觀察。

