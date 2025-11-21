新北2陸配里長未解職 民政局：持續函請中央釋示

新北中和、土城2中配里長具中國國籍未解職，區公所與新北市府被內政部點名怠惰與未盡監督職責。民政局回應，因此案涉及參政權保障合法性，持續函請中央釋示法律等問題，目前暫不會採取解職。

內政部昨天表示，查核全台議員與里長等民代身分後，發現5名村里長具中華人民共和國國籍，包括台北市松山區公所、新北市土城區公所、新北市中和區公所、桃園市新屋區公所、花蓮縣富里鄉公所。

內政部說，去年11月起已多次發函請地方政府與主管機關區公所應依國籍法規定辦理，但公所仍怠於辦理解職事務，相關地方政府也未盡到指揮監督職責，已函送監察院查處。

新北民政局回應，此案涉及大陸地區人民身分認定及兩岸法制適用，關係人民參政權保障與行政處分的合法性。新北市已持續函請內政部等中央主管機關，就相關法律及政策適用予以釋示，並請專家學者提供法律意見，目前暫時不會採取解職動作。

據了解，2名里長之前曾回中國申請放棄國籍文件，但因涉及政治議題無功而返。2人回台後有提出相關補充資料，但是否能作為放棄中國大陸國籍正式憑證，仍需中央主管機關認定。