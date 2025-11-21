快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北2陸配里長未解職 民政局：持續函請中央釋示

中央社／ 新北21日電
圖為新北市政府大樓外觀。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
圖為新北市政府大樓外觀。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

新北中和、土城2中配里長具中國國籍未解職，區公所與新北市府被內政部點名怠惰與未盡監督職責。民政局回應，因此案涉及參政權保障合法性，持續函請中央釋示法律等問題，目前暫不會採取解職。

內政部昨天表示，查核全台議員與里長等民代身分後，發現5名村里長具中華人民共和國國籍，包括台北市松山區公所、新北市土城區公所、新北市中和區公所、桃園市新屋區公所、花蓮縣富里鄉公所。

內政部說，去年11月起已多次發函請地方政府與主管機關區公所應依國籍法規定辦理，但公所仍怠於辦理解職事務，相關地方政府也未盡到指揮監督職責，已函送監察院查處。

新北民政局回應，此案涉及大陸地區人民身分認定及兩岸法制適用，關係人民參政權保障與行政處分的合法性。新北市已持續函請內政部等中央主管機關，就相關法律及政策適用予以釋示，並請專家學者提供法律意見，目前暫時不會採取解職動作。

據了解，2名里長之前曾回中國申請放棄國籍文件，但因涉及政治議題無功而返。2人回台後有提出相關補充資料，但是否能作為放棄中國大陸國籍正式憑證，仍需中央主管機關認定。

國籍 內政部 陸配

延伸閱讀

立院三讀通過新住民發展署組織法 內政部再增設次級機關

新北首例…三重口罩男「嘴巴動不停」咬毒煙彈被抓包 涉毒駕送辦

新北校園割頸命案 監院指未能及早預防中央地方應檢討

地制法三讀通過「每年將增1.8億人事費用」 內政部：排擠地方業務預算

相關新聞

士林夜市人潮被其他夜市超車 商圈點出一大契機「改頭換面」

台北市士林商圈人潮近年被其他夜市超車，整體發展備受在地民代和市府關注。北市議會今到場考察，商圈表示，未來捷運士林站、劍潭...

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，鄰近高速公路的石壁潭社宅今日開工，當地里長憂交通問題更嚴重，議員點出周邊道路血栓本就嚴重...

蘇巧慧指耶誕城有交通疏運問題要調整 侯友宜：大獲好評且交通順暢

新北歡樂耶誕城在14日正式開城，立委蘇巧慧表示，新北耶誕城因為有交通疏運問題，板橋人都會抱怨，一定要做調整。新北市長侯友...

新北2陸配里長未解職 民政局：持續函請中央釋示

新北中和、土城2中配里長具中國國籍未解職，區公所與新北市府被內政部點名怠惰與未盡監督職責。民政局回應，因此案涉及參政權保...

萬大中和一期進度82％ 首座站外通風井曝光

貫穿台北市中正萬華到新北市中和土城的捷運萬大線第一期，截至10月底施工進度達82%，台北捷運工程局說，目標2027年底完...

台北大巨蛋攜手東區促消費 集點抽總統套房、iPhone17、PS5

台北市大巨蛋首次與東區攜手，合辦「台北大巨蛋拾光祭」，為期兩周打造出新東區生活圈。同時在期間內進行累積點數，即可抽花蓮遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。