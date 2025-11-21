快訊

萬大中和一期進度82％ 首座站外通風井曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運局，12月底前將再進駐3輛列車。圖／台北捷運工程局提供
貫穿台北市中正萬華到新北市中和土城的捷運萬大線第一期，截至10月底施工進度達82%，台北捷運工程局說，目標2027年底完工，估計通車後，中正紀念堂至中和高中，只要14分鐘，可大幅縮短萬華、中和、永和、土城與雙北核心區之間的交通時間。

捷運局表示，萬大線第一期工程由捷運中正紀念堂站起，行經西藏路及萬大路，再經地下穿越果菜市場及新店溪，連通至中和及土城，全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座具備全線捷運列車儲車、維修、測試及營運管理全功能五級的金城機廠。

捷運局說，萬大線一期9座車站均已完成開挖，各車站正進行穿堂層跟月台層的施作，其中擁有全國唯一可與站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站永和永平國小站，正進行結構、裝修及潛盾隧道上下行線仰拱及步道施工，全線18條隧道已於去年全部鑽掘完成，軌道工程正施工中。

而金城機廠是萬大線一期列車的進駐地，捷運局說，台北捷運系統的新一代列車維修和停放中心，配合本線需求共採購19列車，已有4輛列車運抵金城機廠。該廠區專門為萬大線量身打造，具備先進的列車檢修、保養及測試設備，能容納多列電聯車同時進行日常維護。

捷運局指出，4列電聯車已抵台，12月底前將再進駐3輛列車，其餘12輛列車於明年起將陸續抵台。

站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站永和永平國小站。圖／台北捷運工程局提供
站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站永和永平國小站。圖／台北捷運工程局提供

台北捷運 萬大線

