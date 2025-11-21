金安獎新北奪雙冠 侯友宜：從教育扎根、打造更安全的交通網

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

全國交通安全最高榮譽「金安獎」21日舉行頒獎典禮，新北市政府道安團隊此次榮獲「交通安全教育」及「公路監理」分組冠軍，市長侯友宜表示，金安獎除了表揚各界對交通安全的努力，也是檢視城市交通治理的重要指標，感謝第一線守護市民的交安英雄，市府將持續以「人本交通」全面邁向智慧化交通管理，打造更安全、便利的城市。

侯友宜指出，新北市幅員遼闊，各項運具及道路環境複雜，交通治理需從教育扎根。此次在交通安全教育評選獲得績優的莒光國小，長期落實交通安全課程與校園周邊改善，讓孩子在更安全的環境通學，是最佳學習典範。市府也持續推動通學環境改善，從號誌標線到通學動線，逐步升級全市331所學校通學環境。侯友宜強調，建立孩子的安全意識是交通安全的起點，新北會持續以教育為核心，從小扎根。

侯友宜感謝所有努力付出的交安英雄，他強調，交通安全不只是道路順暢，更要讓所有交通運具在城市中安全共存，市府持續推動智慧交通建設，明年將啟用新北智慧運輸中心，整合智慧交通、智慧停車及智慧公運系統，以科技完善交通安全網。

交通局表示，新北市落實人本交通精神，完成211所國小通學巷及改善120所國高中通學環境，升級71處捷運站行人設施，打造113處樂齡通行環境與高齡友善示範區，並改善109處路口行人安全設施，未來將持續落實「人本、安全、智慧」，打造更安全、更友善的城市交通。

