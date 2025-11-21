市府大廳樓梯陡婦人重摔 新北增燈光貼警語示警

快訊

中央社／ 新北21日電

新北市政府大樓1樓大廳通往地下室的迴旋樓梯因陡峭且光線不足，日前一名婦人不慎摔倒，巨響引起民眾與駐衛警關注。市府秘書處今天表示，因建築受限無法調整結構，已增設照明並貼上警語示警，並提醒長者上下樓層應多利用電梯

新北市政府大樓於2003年3月啟用，至今22年。日前傍晚，大樓西側大廳通往地下1樓的迴旋樓梯因坡度陡、光線昏暗，有婦人下樓時失足摔倒，巨大的聲響讓民眾與駐衛警驚覺。

在場的黃姓民眾表示，摔跤的阿嬤因遺落包包在地下室郵局，急著折返取物而踩空摔落。她雖戴著耳機降噪模式，仍清楚聽到巨大的婦人落地聲響，所幸婦人並未需要送醫。

市府秘書處長祝惠美告訴中央社記者，1樓大廳與B1廊道間的兩側迴旋梯因受限於既有樓地板開口及原始設計，無法進行結構調整。記者實際觀察，秘書處已在陡梯牆面增設兩盞照明燈，並於上下階梯貼上「請緊握扶手，小心台階」警語，加強行走提醒。

祝惠美說，高齡化社會中，光線不足的環境容易讓長者視覺受限而發生意外，市府會持續檢討標示引導。她提醒年長民眾若需上下樓層，應優先搭乘電梯；若行走樓梯，務必放慢速度並握緊扶手，避免搶快。

