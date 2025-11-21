台銀日式宿舍修復工程近完工 淡水古蹟群再添亮點
位於淡水老街中正路後段的淡水台銀日式宿舍，在2011年公告為直轄市定古蹟，並且在4年前開始進行修復工程，新北市議員鄭宇恩會同立委蘇巧慧服務團隊一起到現場了解修復進度，目前修復工程大部份即將完成，預計在明年上半年就可以完工。
市議員鄭宇恩表示，台銀日式宿舍對於淡水老街上的古蹟群來說，可以說是拼上最後一塊拼圖，因此也建議台灣銀行未來能策劃一檔「屬於台銀與淡水的歷史記憶」特展，讓更多人看見台銀在淡水發展史中的特殊角色與貢獻。
台銀日式宿舍是日治時期台灣銀行淡水支店長宿舍，屋頂構造形式為「寄棟式」屋根，是日治時期地方上重要金融機構，具有歷史價值，相當特別，而在整修之後，後方也會設置餐廳委外經營。鄭宇恩表示，在修復完成後，希望可以連同淡水老街後段其他建築，連成點線面的景觀規劃，就算是委外經營也能夠將一部份的空間用於常設展，讓更多人了解淡水。
