快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

台北大巨蛋攜手東區促消費 集點抽總統套房、iPhone17、PS5

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
11月21日到23日場外將在松菸大道舉辦「一起上東區」風格市集。記者邱書昱／攝影
11月21日到23日場外將在松菸大道舉辦「一起上東區」風格市集。記者邱書昱／攝影

北市大巨蛋首次與東區攜手，合辦「台北大巨蛋拾光祭」，為期兩周打造出新東區生活圈。同時在期間內進行累積點數，即可抽花蓮遠雄悅來總統套房、iPhone 17、PS5等好禮。

遠雄集團表示，活動從11月21日舉辦為期兩周至12月7日，推出限定優惠與點活動，只要民眾到指定店家消費集點，不限金額消費，即可獲得一點，集滿三點可兌換一次扭蛋券，抽取台北大巨蛋拾光祭限定周邊，集滿十點，可以參加抽獎，獎項包含花蓮遠雄悅來總統套房、iPhone 17、PS5等。

北市副市長林奕華到場，她表示，台北大巨蛋成為北市的地標，2023年開放職棒比賽後、2024年舉辦演唱會，今年1到9月，共有87場棒球賽事、12場的展演，帶動142億元商機，就連東區也帶動9億元。

遠雄表示，在11月21日到23日場外將在松菸大道舉辦「一起上東區」風格市集，串接超過60間東區名店及大巨蛋商圈夥伴。22日則是舉辦民歌大團圓演唱會，從下午3時一路唱到晚上10時。

另外，11月23日則是味全龍粉絲感謝祭，邀請王牌投手徐若熙、隊長吉力吉撈·鞏冠，就以及中職傳奇球星林智勝都將與球迷同歡。另外，Drangon Beauties、小龍女拉拉隊、李多慧等人氣成員到場。活動詳情，請洽遠雄官網查詢。

大巨蛋 東區 北市

延伸閱讀

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

中職／徐若熙爭奪戰不只軟銀 日媒爆：將與歐力士會談

日職／日媒爆料軟銀與徐若熙秘密接觸！ 參觀福岡巨蛋和二軍設施

中職／巨約在前、洋將名額利多在後 徐若熙如入軟銀是好選擇

相關新聞

士林夜市人潮被其他夜市超車 商圈點出一大契機「改頭換面」

台北市士林商圈人潮近年被其他夜市超車，整體發展備受在地民代和市府關注。北市議會今到場考察，商圈表示，未來捷運士林站、劍潭...

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，鄰近高速公路的石壁潭社宅今日開工，當地里長憂交通問題更嚴重，議員點出周邊道路血栓本就嚴重...

蘇巧慧指耶誕城有交通疏運問題要調整 侯友宜：大獲好評且交通順暢

新北歡樂耶誕城在14日正式開城，立委蘇巧慧表示，新北耶誕城因為有交通疏運問題，板橋人都會抱怨，一定要做調整。新北市長侯友...

台北大巨蛋攜手東區促消費 集點抽總統套房、iPhone17、PS5

台北市大巨蛋首次與東區攜手，合辦「台北大巨蛋拾光祭」，為期兩周打造出新東區生活圈。同時在期間內進行累積點數，即可抽花蓮遠...

北市警察宿舍公辦都更案開工 將成北士科新地標

北市「士林海光」公辦都更案歷經近10年整合且4次流標，今日開工，預計2029年完工。該處鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定...

士林商圈興衰 北市產發局：將提專案計畫跨局處協助

觀光署近期公布「2024年來台旅客消費及動向調查」，夜市部分由去年第二名的饒河街夜市奪冠，去年冠軍的士林夜市則到第二名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。