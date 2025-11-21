台北大巨蛋攜手東區促消費 集點抽總統套房、iPhone17、PS5

台北市大巨蛋首次與東區攜手，合辦「台北大巨蛋拾光祭」，為期兩周打造出新東區生活圈。同時在期間內進行累積點數，即可抽花蓮遠雄悅來總統套房、iPhone 17、PS5等好禮。

遠雄集團表示，活動從11月21日舉辦為期兩周至12月7日，推出限定優惠與點活動，只要民眾到指定店家消費集點，不限金額消費，即可獲得一點，集滿三點可兌換一次扭蛋券，抽取台北大巨蛋拾光祭限定周邊，集滿十點，可以參加抽獎，獎項包含花蓮遠雄悅來總統套房、iPhone 17、PS5等。

北市副市長林奕華到場，她表示，台北大巨蛋成為北市的地標，2023年開放職棒比賽後、2024年舉辦演唱會，今年1到9月，共有87場棒球賽事、12場的展演，帶動142億元商機，就連東區也帶動9億元。

遠雄表示，在11月21日到23日場外將在松菸大道舉辦「一起上東區」風格市集，串接超過60間東區名店及大巨蛋商圈夥伴。22日則是舉辦民歌大團圓演唱會，從下午3時一路唱到晚上10時。

另外，11月23日則是味全龍粉絲感謝祭，邀請王牌投手徐若熙、隊長吉力吉撈·鞏冠，就以及中職傳奇球星林智勝都將與球迷同歡。另外，Drangon Beauties、小龍女拉拉隊、李多慧等人氣成員到場。活動詳情，請洽遠雄官網查詢。