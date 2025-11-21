老有所用當志工 汐止區忠山里莊平海獲新北好人好事

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
75歲的莊平海，為鄰里無私付出，榮獲新北市好人好事代表。 圖／觀天下有線電視提供
75歲的莊平海，為鄰里無私付出，榮獲新北市好人好事代表。 圖／觀天下有線電視提供

新北市有一群人默默行善、熱心公益，在今年表揚好人好事代表中，汐止區忠山里的鄰長，同時也是環保志工莊平海，不但是里長處理鄰里事務的好幫手，並且投入志工隊，服務老人共餐或是關懷電訪，颱風大雨後，也幫忙處理樹倒等等，無私奉獻，獲選新北市好人好事代表。

一早，莊平海穿上忠山里志工背心，拿著電鋸、鐮刀等工具，從活動中心走到一旁的youbike租借站出入口，因為前陣子大雨，香蕉樹倒了，得來加強處理，用電鋸鋸成一段一段，好清運。

新北好人好事代表莊平海說，感到很榮幸，能夠獲選新北市好人好事代表，心裡真的很感動，也很感謝里長吳國全的提報，還有新北市政府及表揚好人好事運動協會舉辦這個活動，從退休後就抱持著老有所用、回饋鄉里的心情開始做志工，這些年來，無論是環保清潔、防災演練，還是陪伴長輩，都盡力去完成，本身也是防災士，擔任忠山里防災社區整備組的組長，只要有風災，都要出動巡視，清理落葉枯枝，不覺得辛苦，只要有人需要，就多出一分力。

忠山里長吳國全提到，推薦莊平海先生是充滿著驕傲的，因為，他是一個很平凡、實實在在在社區這個環境生活，愛護這個環境，很用心在做事，無私奉獻，真的很感謝他。

每個星期五是銀髮族健康促進課程，莊平海又換上龍馬湖社區志工背心，協助長輩們報到，已經75歲的莊平海，志工生涯超過10年，不但是里長鄰里事務的好幫手，也積極投入志工，除了在112年受頒環保英雄，更是防災士，他說，希望盡自己的力量，讓環境更乾淨、社區更溫暖。

汐止 長輩

