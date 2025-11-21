北市警察宿舍公辦都更案開工 將成北士科新地標

北市「士林海光」公辦都更案歷經近10年整合且4次流標，今日開工，預計2029年完工。該處鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定地，北市府預期將成為帶動周邊老舊社區再生的「更新領頭羊」，也為北士科與士林再生軸線再添一座新地標。

今日開工典禮，台北市更新處長詹育齊、士林區公所副區長郭冠蓮及在地議員林杏兒、鍾佩玲、侯漢廷等地方民代，以及私地主戶、出資人漢皇開發董事長孫正乾率領設計施工團隊出席。

士林海光公辦都更案（延平北路警察宿舍）基地位在士林區延平北路五段257巷，面積2549.76平方公尺，原是北市警察局、公運處宿舍及民宅用地，因建物老舊失去功能並衍生環境與治安問題，北市府於前期完成拆除及綠美化後，由更新處以公辦都更模式推動再生。

該案從2016年整合、2018年啟動都更程序、2019年核定事業及權利變換計畫。

更新處表示，後續雖受疫情影響造成營建物料、設備、人力供應不穩而4次流標，市府仍持續尋求解方，以公開徵求方式引入出資人漢皇開發股份有限公司，重新調整建築規畫，並於今年11月完成變更事業計畫、權利變換計畫及變更建照核定。

該案更新後，將興建地上15層、地下3層的新式建築，並取得黃金級綠建築、銀級智慧建築、建築能效1+級、新建住宅結構安全第三級、無障礙住宅標章等多項高標準認證；同時規畫189坪區民活動中心、184坪公辦民營托嬰中心等多元社福與公共設施；建築量體會透過退縮與合理棟距，強化採光、通風與防災動線。