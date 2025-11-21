新年行善 汐止區議員備白沙屯媽祖婆掛曆免費送

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
白珮茹印製白沙屯媽祖掛曆免費送，希望大家都能夠說好話、做好事、存好心。 圖／觀天下有線電視提供
白珮茹印製白沙屯媽祖掛曆免費送，希望大家都能夠說好話、做好事、存好心。 圖／觀天下有線電視提供

2025年進入尾聲，再一個多月，就要邁入新的一年，新北市議員白珮茹除了和往年一樣，準備水果月曆之外，連續第三年，特別印製白沙屯媽祖掛曆，要和大家結緣，今年的主題是行善，希望大家掛在家裡增加吉祥喜氣，平安一整年。

新北市議員白珮茹提到，服務處每一年都會推出新北市議會出版的水果月曆，同時也會加印白沙屯媽祖年曆，水果月曆主要提供有加服務處line@的民眾，限量索取，媽祖掛曆的部分，因為有非常多的長輩很喜歡服務處每年推出的媽祖年曆，因為一整張，字非常大，看的非常清楚。

白珮茹指出，今年白沙屯媽祖年曆的主題是行善，希望大家都能夠說好話、做好事、存好心，日行一善，希望在善力量的帶動之下，中華民國可以國泰民安，人民可以安居樂業，過上好生活，歡迎大家來索取，讓媽祖保佑一整年。

