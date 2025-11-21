瑞芳區龍鎮里帶長者踏查家鄉 走訪員山子分洪增添知識與交流

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
透過在地走讀活動，讓長者透過外出、交流與學習，不僅開闊眼界，也增進社區凝聚力。 圖／觀天下有線電視提供
透過在地走讀活動，讓長者透過外出、交流與學習，不僅開闊眼界，也增進社區凝聚力。 圖／觀天下有線電視提供

為鼓勵長者走出家門、活絡社區情誼並更認識家鄉重要建設，新北市瑞芳區龍鎮里今(21)日舉辦小旅行，特別安排里內長者前往員山子分洪管制中心參訪，吸引許多里民熱情參與。

進入管制中心後，長者們在專業人員導覽下，從認識基隆河水患歷史到分洪隧道的工程原理，深度了解員山子分洪對瑞芳、暖暖及下游地區的重要防災功能。

龍鎮里長林文清表示，瑞芳地區過去受水患威脅，員山子分洪完工後大幅降低災害風險，對地方意義重大。希望透過這次參訪，讓長輩了解家鄉的變遷與建設成果，也藉此機會走走動動，和左鄰右舍聊天、培養感情，讓社區更溫暖、更有活力。

里長林文清強調，未來將持續規劃寓教於樂的在地走讀活動，讓長者透過外出、交流與學習，不僅開闊眼界，也增進社區凝聚力。

