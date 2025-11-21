瑞芳區聯合辦公廳舍祈福動土 打造優質便民洽公環境

新北市政府今(21)日舉行「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」祈福動土典禮。瑞芳地政事務所啟用逾半世紀，加上衛生所空間狹小，均面臨更新需求，市府因此整合兩單位資源，於原址興建聯合辦公廳舍，預計117年7月完工，將為瑞芳地區帶來更舒適、安全與便捷的洽公及醫療服務環境。

侯友宜指出，新大樓規劃地下2層、地上8層，整合地政業務與醫療診療空間，不僅提升辦公效率，也能改善民眾就醫與洽公動線，落實新北市推動友善、有效率市政的目標。

市議員林裔綺表示，瑞芳長期受限於舊有公共設施空間不足，新大樓的興建是地方期盼已久的重要建設。她也感謝市府團隊積極推動，讓地政、醫療能在同一棟建築中提供更完善的服務，相信完工後將成為當地的新亮點，為居民帶來實質利多。

工務局表示，本案總經費約5.3億元，建築設計融入瑞芳採礦文化，以礦石質感外觀呈現山城意象，同時兼具環保、減碳與永續理念。未來落成後，除改善洽公環境與醫療服務，也將成為瑞芳區新的城市地標。