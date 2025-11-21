快訊

居民隱憂終爆發…台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救

警察突登門！日本音樂人大陸演出全遭取消 觀眾憤怒高喊「退錢」

瑞芳區聯合辦公廳舍祈福動土 打造優質便民洽公環境

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳聯合辦公廳舍動土，新大樓規劃地下2層、地上8層，整合地政業務與醫療診療空間。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳聯合辦公廳舍動土，新大樓規劃地下2層、地上8層，整合地政業務與醫療診療空間。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府今(21)日舉行「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」祈福動土典禮。瑞芳地政事務所啟用逾半世紀，加上衛生所空間狹小，均面臨更新需求，市府因此整合兩單位資源，於原址興建聯合辦公廳舍，預計117年7月完工，將為瑞芳地區帶來更舒適、安全與便捷的洽公及醫療服務環境。

侯友宜指出，新大樓規劃地下2層、地上8層，整合地政業務與醫療診療空間，不僅提升辦公效率，也能改善民眾就醫與洽公動線，落實新北市推動友善、有效率市政的目標。

市議員林裔綺表示，瑞芳長期受限於舊有公共設施空間不足，新大樓的興建是地方期盼已久的重要建設。她也感謝市府團隊積極推動，讓地政、醫療能在同一棟建築中提供更完善的服務，相信完工後將成為當地的新亮點，為居民帶來實質利多。

工務局表示，本案總經費約5.3億元，建築設計融入瑞芳採礦文化，以礦石質感外觀呈現山城意象，同時兼具環保、減碳與永續理念。未來落成後，除改善洽公環境與醫療服務，也將成為瑞芳區新的城市地標。

瑞芳 衛生所

延伸閱讀

新北整合瑞芳聯合大樓 高齡友善醫療117年完工

瑞芳地政事務所、衛生所老舊狹小 整併5億建聯合辦公廳舍

瑞芳區吉慶里桐花牆煥然一新 彩繪配九重葛成亮點

凶手是黃腳虎頭蜂…2年前釀2死9傷 猴硐遊客中心外自行車道螯傷3人

相關新聞

士林夜市人潮被其他夜市超車 商圈點出一大契機「改頭換面」

台北市士林商圈人潮近年被其他夜市超車，整體發展備受在地民代和市府關注。北市議會今到場考察，商圈表示，未來捷運士林站、劍潭...

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，鄰近高速公路的石壁潭社宅今日開工，當地里長憂交通問題更嚴重，議員點出周邊道路血栓本就嚴重...

蘇巧慧指耶誕城有交通疏運問題要調整 侯友宜：大獲好評且交通順暢

新北歡樂耶誕城在14日正式開城，立委蘇巧慧表示，新北耶誕城因為有交通疏運問題，板橋人都會抱怨，一定要做調整。新北市長侯友...

新北2陸配里長未解職 民政局：持續函請中央釋示

新北中和、土城2中配里長具中國國籍未解職，區公所與新北市府被內政部點名怠惰與未盡監督職責。民政局回應，因此案涉及參政權保...

萬大中和一期進度82％ 首座站外通風井曝光

貫穿台北市中正萬華到新北市中和土城的捷運萬大線第一期，截至10月底施工進度達82%，台北捷運工程局說，目標2027年底完...

台北大巨蛋攜手東區促消費 集點抽總統套房、iPhone17、PS5

台北市大巨蛋首次與東區攜手，合辦「台北大巨蛋拾光祭」，為期兩周打造出新東區生活圈。同時在期間內進行累積點數，即可抽花蓮遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。