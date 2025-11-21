士林夜市人潮被其他夜市超車 商圈點出一大契機「改頭換面」

台北市士林商圈人潮近年被其他夜市超車，整體發展備受在地民代和市府關注。北市議會今到場考察，商圈表示，未來捷運士林站、劍潭站TOD案將完工，屆時帶動旅客，但希望商圈能改頭換面，迎接人潮。產發局答應將列為專案計畫。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說，服務夜市14年時間，從繁榮到一陣子的衰敗，再到振興都看在眼裡，最主要問題是管理方式要精進，店家和攤商都需要學習，攤商管理要學習寧夏夜市、舉辦活動要向北投、天母學習。

他說，未來士林商圈周遭會有4家飯店要完工，包含捷運士林站TOD案將於明年底營運、劍潭站TOD也將於2029年完工，屆時勢必會帶入大量人流逛夜市，但如果看到街廓可能會失望，在地人更覺得心有餘而力不足的窘境，盼市府能投入資源。

在地知情人士表示，其實從主要捷運站點數據，士林商圈在疫情之後回穩，並沒有明顯消退，會認為消退的原因，可能是有加強取締攤販，「以往攤販會在大東路兩側，也會讓整體的人流進到市場後，互相緊挨著，但加強取締攤商或移至兩側內，就會空出走道。同時市府也有要求下班後12點，要將地面保持乾淨。」

商業處科長翁誌麟表示，透過行銷活動，像是情人節等串接士林商圈的活動，由於士林商圈多集中在夜市小吃，因此希望能精準協助百貨類等店家，同時導入藝術家打造商圈的IP意象，捷運劍潭站到夜市處的三角窗，會將花圃改造成觀景平台，讓民眾休憩、駐足。